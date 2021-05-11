جيش الاحتلال ينشر مزيدا من فرق المدفعية بمحيط قطاع غزة

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مزيدا من فرق المدفعية في محيط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وارتفعت حصيلة ضحايا المدنيين في قطاع غزة، جراء قصف إسرائيلي استهدف 130 موقعا في قطاع غزة منذ أمس الاثنين، وحتى صباح اليوم، إلى 24 شهيدا منهم 9 أطفال، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 103.

من جانبها، دعت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، المجتمع الدولي بمنظماته ودوله وشعوب العالم الحر، إلى ضرورة الوقوف أمام مجازر الاحتلال في غزة وهجمة الاحتلال الشرسة والقتل الممنهج للشعب الفلسطيني في القدس والضفة.

وقررت سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة ابتداءً من، اليوم، وحتى إشعار آخر، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان، إنها أبلغت شركات القطاع الخاص في غزة بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية إغلاق معبر كرم أبو سالم ابتداءً من اليوم وحتى إشعارٍ آخر، بسبب الأوضاع الأمنية.