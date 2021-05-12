عاجل.. دوي صافرات الإنذار في تل أبيب وعسقلان.. واغتيال قياديين في حماس

دوت صافرات الإنذار مجدداً في «تل أبيب»، في عسقلان والساحل وحولون. وكانت حركة القطارات تعطلت في «تل أبيب» واللد ومدن أخرى بفعل صواريخ الفصائل الفلسطينية.

وكان إسرائيليا أصيب في وقت سابق، بشكل خطير بعد سقوط صاروخ في تل أبيب، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وكانت إسرائيل، تعرضت في وقت سابق من اليوم، لأوسع موجة صواريخ، حيث قصفتها الفصائل الفلسطينية، بـ350 صاروخا على الأقل، مدنا من بينها تل أبيب واللد وبئر السبع، مخلفة قتيلين اثنين، وعددا من الإصابات نتيجة السقوط المباشر للصواريخ على مبان في المدن المستهدفة.

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء جراء استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 35

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال قياديين اثنين في حركة «حماس»، وفقا لما ذكرته قناة «الإخبارية». وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد الشهداء نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 35 بينهم 12 أطفال، مشيرة إلى إصابة 233 شخصا بجروح مختلفة.

واشارت وكالة «معا» الفلسطينية، إلى استشهاد 3 أشخاص نتيجة استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فيما قالت جمعية «الهلال الأحمر» الفلسطيني إنها تعاملت منذ بدء العدوان على القطاع مع 124 حالة منها، 110 إصابات جراء القصف، وإصابة بالرصاص الحي، وأخرى بقنابل الغاز المسيل للدموع، و12شهيدا.

بدورها، ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، إن من بين الشهداء، 3 سيدات.

وكانت قيادة «الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية» في غزة، دعت في وقت سابق، أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى ضرب الاحتلال في كل مكان بما يتوفر لديهم من إمكانيات، حتى يتراجع عن إجراءاته بحق المقدسات والشعب الفلسطيني.

وأكدت الغرفة المشتركة، في بيان، فجر اليوم، أن معركة «سيف القدس» مستمرة دفاعاً عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، وهي معركة مقدسة مستمرة حتى يتراجع العدو عن عدوانه.

وأشارتالغرفة المشتركة، إلى أنها قصفت الاحتلال بأكثر من 300 قذيفة وصاروخ في حصاد اليوم الثاني من المعركة، ووجهت أكبر ضربةٍ صاروخيةٍ في تاريخ الصراع مع المحتل، خاصة في تل أبيب وضواحيها.

بدورها، قالت حركة «الجهاد الإسلامي»، إنه آن الأوان للوحدة والاصطفاف جميعاً في وجه مخططات الاحتلال الإرهابية والعدوانية.

وأضافت«الجهاد»، في تصريح: «نوجه التحية لجماهير الشعب الفلسطيني المنتفض في وجه الاحتلال في اللد ورهط وعكا وأم الفحم وغيرها من مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل».

وأكدت الحركة، أن هذه الانتفاضة المتزامنة مع تجدد اقتحامات الاحتلال لساحات المسجد الأقصى المبارك وإرهاب المستوطنين بالقدس المحتلة وتصعيد العدوان على غزة، هي أوضح دليل على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة مصيره وأهدافه الوطنية العليا.

ودعت «الجهاد الإسلامي»، السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ الموقف الذي ينتظره كل الأحرار بإعلان وقف التنسيق الأمني، مطالبة، كافة القوى في الضفة بالانخراط في فعاليات الانتفاضة والغضب ضد الاحتلال.

وكان أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي فيديو ادعى أنه من غزة ولإطلاق الصواريخ من مناطق مأهولة بالسكان، فيما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أمس الثلاثاء تقريرا يدحض ادعاءات جندلمان، التي زعم فيها أن حركة «حماس» تطلق صواريخها من الأحياء السكنية في غزة.

وأكد «فرانس برس»، أن الفيديو الذي نشره جندلمان على موقعى التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» نشر قبل عدة سنوات في سياقات مختلفة، ولاعلاقة له بما يجري في قطاع غزة، موضحة أن الفيديو منشور قبل سنوات في سياقات مختلفة، منها أنه مصور في سوريا.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس دعا لاجتماع هام وعاجل للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، ثلاثة شبان من قرية رمانة، غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان لم تعرف هوياتهم بعد، خلال مواجهات اندلعت على مدخل القرية.

خرج الفلسطينيون يوم الثلاثاء بمدينة حيفا في مظاهرات نصرة للمسجد الأقصى، حيث اندلعت مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية التي عمدت إلى استخدام خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وشهدت مدينة عكا موجة من المواجهات بين سكان فلسطينيين ويهود، على خلفية التوترات الأخيرة في القدس، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأحرق المحتجون في المدينة مطعما وفندقا فيما أصيب شخص جراء استنشاق الدخان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن أعمال الشغب تخللتها إصابات خطيرة جراء إضرام النار في فندق "أفندي" في عكا، مشيرة إلى أنه تم إجلاء نزلاء الفندق خوفا على حياتهم.

وأشارت إلى أن الأعمال التجارية المملوكة لليهود تضررت في منطقة البلدة القديمة.

אחרי פאוזה ארוכה לטובת הדרמה במרכז, סיכום חיפה - הידרדר מהר מאוד לירי אבנים וזיקוקים, חלקים גדולים בעיר התחתית בוערים pic.twitter.com/PqkAxObQg4 — עמרי מניב omri maniv (@omrimaniv) May 11, 2021

עכו: מסעדת אורי בורי בנמל עכו הוצתה ונעשה בה פוגרום בידי פורעים ערבים. pic.twitter.com/cD2Mnlhk3A — רועי ברזילי roi barzilay (@roibar82) May 11, 2021

قال جهاز المخابرات العامة الفلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين أقدموا، مساء أمس الثلاثاء، على اغتيال أحد ضباط الجهاز وأصابوا آخر بجروح حرجة، بدم بارد، على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

واستشهد الضابط في جهاز المخابرات العامة أحمد عبد الفتاح ضراغمة وأصيب زميله بجروح حرجة، جراء إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز زعترة، النار صوب المركبة التي كانا يستقلانها.

وفي وقت لاحق، سلمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد ضراغمة، حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.