عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم «الأقصى» مجددا

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، المسجد الأقصى المبارك، واعتدت القوات الإسرائيلية على المصلين، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين.

من جانبها، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، فلسطينيا من مدينة «قلقيلية» الواقعة على مقربة من الخط الأخضر في فلسطين

وأشار شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت «سامح محمود عفانة» البالغ من العمر 45 عاما، بعد مداهمة منزله وفتشته.