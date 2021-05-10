رئيس التحرير

محمود مسلم

مدير المسجد الأقصى: اقتحام قوات الاحتلال غير مسبوق

كتب:

وكالات
09:39 ص | الإثنين 10 مايو 2021
اقتحام الأقصى

اقتحام الأقصى

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، مصلى قبة الصخرة والمصلى القبلي ومصلى باب الرحمة وأخرجوا جميع المصلين من داخل المسقوفة، وسط إطلاق قنابل صوتية وغازية ورصاص مطاطي بشكل عشوائي تجاه المواطنين وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني: إن الاقتحام الذي يجري للمسجد الأقصى غير مسبوق، وأن الإصابات بالمئات، مناشدا العالم التدخل من أجل وضع حد  لعدوان الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى.

اقرأ المزيد:

عاجل.. إصابة العشرات جراء اقتحام قوات الاحتلال لـ الأقصى

مصر تؤكد لإسرائيل رفضها اقتحام الأقصى وتطالب باحترام المقدسات

مصر ترفض وتستنكر اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك

وكيل عربية النواب يدين اقتحام الأقصى.. ويطالب بتدخل المجتمع الدولي