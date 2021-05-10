مدير المسجد الأقصى: اقتحام قوات الاحتلال غير مسبوق

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، مصلى قبة الصخرة والمصلى القبلي ومصلى باب الرحمة وأخرجوا جميع المصلين من داخل المسقوفة، وسط إطلاق قنابل صوتية وغازية ورصاص مطاطي بشكل عشوائي تجاه المواطنين وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني: إن الاقتحام الذي يجري للمسجد الأقصى غير مسبوق، وأن الإصابات بالمئات، مناشدا العالم التدخل من أجل وضع حد لعدوان الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى.