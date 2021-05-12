«سرايا القدس» تقصف إسرائيل بـ100 صاروخ.. ونتنياهو: بدء «حارس الأسوار»

وجهت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين، ضربة صاروخية كبيرة بـ 100 صاروخ تجاه «تل أبيب» و«عسقلان» و«بئر السبع» و«سديروت» رداً على استهداف الأبراج السكنية.

وكانت «سرايا القدس»، أعلنت أمس الثلاثاء، عن مقتل 3 من قادتها الميدانيين على إثر غارة جوية إسرائيلية على غزة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

نتنياهو لـ «حماس» و«الجهاد الإسلامي»: «دمكم مهدور»

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، عن البدء بعملية «حارس الأسوار»، داعياً الإسرائيليين إلى الاستعداد لمعركة قد تستغرق وقتاً حتى استعادة الهدوء.

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، مع وزير جيش الاحتلال بيني جانتس وقائد الأركان أفيف كوخافي، بالإضافة لرئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» نداف ارجمان أن جيشه قام بضرب مئات الأهداف في غزة وأنه سيواصل ذلك.

وتوعد نتنياهو، نشطاء «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، بالتصفية، وقال: «دمكم مهدور»، قيما قال جانتس، إن المعركة قد تستغرق وقتاً إلى حين استعادة الهدوء للمدى البعيد في الجنوب.

وأشار كوخافي إلى أن الجيش هاجم أكثر من 500 هدف في القطاع وأنه مستعد لتوسيع المعركة إذا ما اقتضت الحاجة لذلك، فيما دعا أرجمان، الإسرائيليين إلى التحلي بالصبر لمعركة قد تستغرق وقتاً.