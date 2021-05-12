بسجدة شكر لله.. طارق علام ينهي تصوير الموسم الجديد من «كلام من دهب»

أنهى الإعلامي طارق علام تصوير آخر حلقات برنامجه «كلام من دهب» والذي أعاده مرة أخرى بعد انقطاع دام لسنوات عبر فضائية «المحور».

واختتم علام تصوير البرنامج بسجدة شكر لله بمناسبة إنتهاء تصوير البرنامج الذي نجح من خلاله في رسم البهجة على قلوب الكثير من البسطاء والمحتاجين بعد أن حرص خلال حلقات البرنامج أن تصل الجائزة لمن يستحقها من الشعب المصري.

ووجه علام الشكر لكل من ساهم في خروج البرنامج بهذا الشكل ولكل من قابلهم من المواطنين، وكذلك فريق عمل البرنامج الذي ظل طوال الشهر الكريم في الشوارع لتصوير الحلقات.

وحرص علام على التقاط الصور التذكارية مع فريق عمل البرنامج بالكامل، مقدمًا الشكر لهم بسبب المجهود الكبير الذي بذلوه خاصة وأن التصوير كان يستمر للساعات الأولى من الصباح.

وقال علام في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه بصدد تقديم برنامج جديد عبر فضائية المحور وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأسابيع القادمة.

وقدم علام برنامج «كلام من دهب» خلال شهر رمضان على مدى قرابة 8 سنوات متصلة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي حتى توقفه عام 2004، قبل أن يعود في 2021 بشكل جديد مع استبدال الجنيه الذهب كجائزة بمبلغ 100 ألف جنيه.

وأجرى علام جولات جولات في شوارع القاهرة وبعض المناطق الشعبية ويقابل خلالها المواطنين ويتحدث معهم قبل أن يوجه لهم سؤال الحلقة، وكان يحرص على مقابلة الفقراء والمساكين والباعة لمنحهم الجائزة وسط فرحة عارمة منهم.