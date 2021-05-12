شاهد ماذا قال محمد إمام عن زملائه في مسلسل النمر؟ (صور)

منذ عرض مسلسل «النمر» بطولة الفنان محمد إمام وحرص على نشر صور لكل فنان معه، على أيام متفاوتة يتحدث فيه عنه، ويشيد به وسط الجمهور، لدعمهم وتشجعهم أو لتوجيه لهم رسائل محبة وتقدير.

وترصد «الوطن» فيما يلي أبرز صور محمد إمام التي نشرها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي مع الفنانين وتعليقاته عليها.

محمد إمام وخالد أنور

نشر محمد إمام صورة مع الفنان خالد أنور وكتب عليها: «خالد أنور مفاجئني بصراحة، عامل دور جديد عليه وأبدع فيه، جامد يا خالود، أحلى أحلى عليك».

محمد إمام وولاء الشريف

كما وضع محمد إمام صورة تجمعه مع الفنانة ولاء الشريف معلقا عليها: «عاملة قلق في المسلسل وفي الشارع كمان، ولاء الشريف ممثلة جامدة ليها مستقبل كبير».

محمد إمام ومؤمن نور

وكتب محمد إمام على صورته مع مؤمن نور: «عامل الدور أحلى من اللي مكتوب على الورق، ماسك الشخصية صح، بيضٰحك من غير مايقول افيه، فرحان بيك يا مؤمن مش عارف ليه».

محمد إمام ومحمد مهران

فيما علق إمام على صورته مع محمد مهران، قائلا: «كنا محتارين في الأول مين يعمل الدور ده وبعد أما اتفرجت عليه مش متخيل حد غيره، محمد مهران عامل أحلى دور ليه ومعليه جامد».

محمد إمام وسوسن بدر

ووجه محمد إمام رسالة تقدير واحترام للنجمة سوسن بدر، حيث نشر صورة لهما وعلق عليها: «ست الكل نجمة مصر، نورتي المسلسل ونورتينا معاكي، المرة اللي فاتت خالتي، المرة دي أمي، اللي جاية عمتي إن شاء الله دايماً بتشرف بالشغل معاكي حبيبتي».

محمد إمام وبيومي فؤاد

ونشر محمد إمام صورة مع الفنان بيومي فؤاد قائلا: «مش محتاج أتكلم كتير، كلكم شايفين بيومي فؤاد عامل إيه في النمر،عظمة يا بيومي ودروس تمثيل، دايماً بستمتع بالشغل معاك يا جامد».

محمد إمام ومحمود حافظ

وقال محمد إمام على الفنان محمود حافظ: «من الممثلين الجامدين اللي اشتغلت معاهم حقيقي كنا بنموت من الضحك واحنا بنصور مشاهدنا، مبسوط بيك يا حودة، واستمتعت بالشغل معاك جداً».

محمد إمام وأحمد عبدالله محمود

وتحدث محمد إمام عن الفنان أحمد عبدالله محمود قائلا: «أول مرة أشتغل معاه وفاجئني، عامل الدور حلو جدا، مقلقني أنا شخصياً، ده غير إنه فعلاً ممثل جامد، نورت بيت النمر يا حكمدار، ومبسوط إن إحنا اشتغلنا سوا».

وجدير بالذكر أن آخر ما تم نشره محمد إمام على صفحته هو تشويف للحلقة الأخيرة لمسلسل النمر، الذي ستعرض اليوم ببوستر دعائي مكتوب عليه: «انتظروا الحلقة الأخيرة من مسلسل النمر، الدمار».

أبطال مسلسل النمر

يعرض مسلسل النمر ضمن السباق الدرامي الرمضاني على قناة الحياة، ويجسد بطولته باقة من النجوم، منهم محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد،محمود حافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور.