أحداث مسلسل النمر الحلقة 27.. والدة النمر تضرب شمس بالشبشب في الصاغة

يعرض مسلسل النمر ضمن السباق الدرامي الرمضاني على قناة الحياة، وتستعرض «الوطن»، ملخص أحداث مسلسل النمر الحلقة 27، الذي يجسد بطولته باقة من النجوم، منهم محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد،محمود حافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور.

أحداث مسلسل النمر الحلقة 27

شهدت الحلقة 27 من مسلسل النمر، الكثير من الأحداث، حيث دخلت «شمس» المستشفى، بعد تعرضها لإطلاق النار فى فرحها على النمر، وأتهمت «نصر» خال النمر أنه من أطلق عليها الرصاص لأنها رفضت الزواج منه، وعندما واجهه النمر قال إنه تقدم للزواج منها حتى يمنع شرها عنه وكان بالاتفاق مع هدية والدة النمر.

يتوصل النمر للموتوسيكل الذى أطلق الرصاص عليهما، ويبحث عامر عن صاحبه ويحضره للنمر والذى يكتشف منه أن «حسن» هو من اتفق معه على ذلك، فيذهب النمر لـ «حسن» ويعرف منه أن «ملك» هى من طلبت منه رأسه ليكون مهرها فيقوم النمر بنقش علامة النمر على وجه «حسن» ويتركه وينصرف، ويذهب لـ «شمس» ويخبرها أنه أخذ حقها.

نزلت «شمس» للصاغة لتباشر أعمالها فقابلتها «هدية» والده النمر، ومعها والدة «حسن»، وحدثت مشادة كلامية بينهم، خاصة أن «شمس» تحاول أن تكيد «هدية» بطريقة كلامها حيث دعتها بـ «حماتى، وأنتى فى مقام أمى»، مما دفع والدة النمر لضربها بالشبشب واجتمع الناس فى الصاغة حتى يفضوا المشاجرة.

وانتهت أحداث الحلقة 27 بذهاب النمر لأمه ويعاتبها على ماحدث منها وضربها لشمس زوجته، ولكن تحدث مشادة كلامية بينهما تنتهي بطرده من منزلها واتهامه بأنه نسى حق والده، وينصرف النمر ويذهب لملك ويطلب وقف الحرب ولكنها ترفض وتقول له إن هدفها فى الحياة أن تخلص منه.

مواعيد عرض مسلسل النمر

يعرض مسلسل النمر، يوميًا، 3 مرات عبر قناة الحياة، يبدأ العرض الأول الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ثم 11:45 دقيقة ظهرا، كما يعرض 4 مرات عبر قناة «الحياة دراما»، كما يتوافر المحتوى بالكامل ودون إعلانات عبر منصة «واتش إت» للمشاهدة في أي وقت وفي أي مكان.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني.