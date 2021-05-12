جيش الاحتلال: إطلاق ما يزيد عن 1000 صاروخ من غزة تجاه إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أكثر من 1000 صاروخ أطلق من قطاع غزة على إسرائيل، مشيرا إلى مقتل رئيس جهاز أمن المخابرات العسكرية في حركة «حماس» حسن القهوجي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال في وقت سابق، إن قياديين اثنين في حركة «حماس» قتلا نتيجة غارة استهدفت مبنى في قطاع غزة.

مقتل شقيق قائد الجناح العسكري لـ«حماس» في عملية إسرائيلية

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قتل، أمس الثلاثاء، في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، نشطاء كبارا في الاستخبارات العسكرية لـ«حماس» من بينهم حسن القهوجي ونائبه وائل عيسى قائد فرع التجسس المضاد، شقيق قائد الجناح العسكري لـ«حماس» مروان عيسى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال جيش الاحتلال، في وقت سابق، إنه دمر منازل لـ3 قادة في كتائب القسام بغزة وخان يونس، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل رفضت مقترحا قدمته الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

طائرات الاحتلال شنت أكثر من 50 غارة على محافظة «خان يونس»

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت في وقت سابق، أكثر من 50 غارة على محافظة «خان يونس» جنوب قطاع غزة استهدفت جميع المراكز الحكومية.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاستهداف المتعمد لمنازل الفلسطينيين يضع أكثر من نصف سكان قطاع غزة من الأطفال والنساء في حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة.

الصحة الفلسطينية: 43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة هم من الأطفال والنساء

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، أن 43 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع هم من الأطفال والنساء نتيجة الاستهداف المتعمد للمنازل والأحياء السكنية.