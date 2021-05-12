إصابة شخص في حادث تصادم سيارة بتوكتوك بأسيوط

أصيب شخص في حادث تصادم بين سيارة «ربع نقل» و«توك توك»، بمنطقة قبلى البلد امام مقابر قرية النخيلة التابعة لمركزأبوتيج في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة أبوتيج بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك أمام مقابر النخيلة دائرة المركز ووقوع مصاب.

وبانتقال فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ربع نقل «718 ي ح د»، قيادة عبدالتواب محمود أحمد، و«توك توك»، بدون لوحات قيادة أشرف علام أحمد.

نجم عن الحادث إصابة سائق التوك توك وتم نقل المصاب لمستشفى صدفا المركزي ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم لإستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت أسيوط خلال الأسبوع الجارى العديد من حوادث الطرق آخرها حادث بين سيارتين «ميكروباص وملاكي»، بطريق «أسيوط - البحر الأحمر»، قبل بوابة البحر الأحمر وجرى نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي.

كانت «الوطن»، حذرت من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، في تقرير نشرته الصحيفة بعنوان: «بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها».

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوى الغربى وطريق «القاهرة – أسوان»، الزراعي، وكذلك طريق «أسيوط - البحر الأحمر»، الذى يُطلق عليه اسم طريق الموت، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.