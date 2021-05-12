الكنيسة تكشف أجندة عمل البابا تواضروس: لقاءات واجتماعات كنسية مكثفة

كشف القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن أنّ أجندة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال الساعات الماضية كانت مزدحمة بالعديد من اللقاءات والاجتماعات الكنسية.

وقال القمص موسى إبراهيم، إنّ البابا استقبل في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص، الذي قدم التهنئة للبابا بمناسبة عيد القيامة المجيد، إضافة لمناقشة بعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة، أنّ البابا استقبل كذلك بالمقر البابوي بالقاهرة، عددًا من كهنة كنيسة القديس مار مرقس الرسول بشارع كليوباترا في مصرالجديدة، حيث هنأوا البابا بعيد القيامة المجيد، كذلك استقبل البابا كهنة كنيسة السيدة العذراء بمدينة الرحاب، حيث هنأوا البابا بعيد القيامة المجيد، وتم بحث أمور الخدمة بمنطقة خدمة الكنيسة بالرحاب.

أيضا، استقبل البابا تواضروس، القمص موسى دميان كاهن كنيسة مار يوحنا المعمدان بمونتريال في كندا وزوجته، حيث هنآ البابا بعيد القيامة المجيد، كما تمت مناقشة بعض أمور الخدمة بكندا.

وأشار القمص موسى إبراهيم، إلى أنّ البابا تواضروس الثاني، استقبل كذلك بالمقر البابوي بالقاهرة، الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم بمحافظة أسيوط، والذي قدم التهنئة إلى البابا بمناسبة عيد القيامة المجيد، وعرض لبعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

كما عقد البابا تواضروس الثاني، اجتماعًا تشاوريًّا بالمقر البابوي بالقاهرة، حضره الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والمهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ، وذلك بخصوص الأحداث التي جرت بدير السلطان بالقدس، مؤخرًا.

وقال القمص موسى إبراهيم، إنّ الاجتماع جاء للتأكيد على ملكية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لهذا الدير ولديها الوثائق والحجج التي تثبت هذه الملكية، مشيرا إلى أنّ الكنيسة ترفض كل الوسائل والطرق التي تسعى إلى تزييف الحقائق التاريخية لهذا الدير العريق، وتؤكد الكنيسة على أنّها تتمسك بحقوقها كافةً، وأنّها ستسلك كل السبل القانونية إلى أن تستعيد هذا الدير المغتصب.