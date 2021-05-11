عاجل.. البابا يجري اتصالا هاتفيا بشيخ الأزهر لتهنئته بحلول عيد الفطر

أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًّا بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، هنأه خلاله بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب عن تمنياته القلبية، بأن يعيد الله هذه المناسبات، وفضيلته وجميع المصريين، بكل خير وسلام واستقرار، في برقية إلى الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قال فيها: «يسعدني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك»

واضاف البابا في برقيته إلى الإمام الأكبر: «أدعو الله أن يوفق الجهود المخلصة التي تبذلونها في سبيل إيصال رسالتكم الحضارية لنشر روح المحبة والتسامح، بما يعلي شأن الوطن، وغرس قيم العيش المشترك في كل أرجاء العالم»

وأرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برقيات تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال البابا في برقيته للرئيس السيسي: «يسرني بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، أن أبعث لسيادتكم ولجميع أخوتنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأنتهز هذه الفرصة لأحيي جهودكم المخلصة التي تبذلونها لأجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين.. مصلين إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، لتقودوا الوطن في طريق التنمية والاستقرار والازدهار، وأن يحفظ مصر والمصريين على الدوام».

برقية تهنئة لرئيس الوزراء

كما أرسل البابا برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجاء نصها كالتالي:

«بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين، أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم، ويعينكم في أداء عملكم لتحقيق التنمية والتقدم.. وأن ينعم على مصر بالأمن والرخاء، وفقكم الله لما فيه خير وطننا الحبيب».

كذلك أرسل البابا، برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قال فيها: «يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر، بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يمنحكم موفور الصحة، ويوفق جهودكم المخلصة في النهوض بمصرنا الغالية، لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل».

وأرسل برقية مشابهة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، جاء نصها كالتالي: «يسعدني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، أن أهنئ سيادتكم وجميع أعضاء مجلس الشيوخ الموقرين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.. وأرجو لكم من الله توفيقًا في أداء مهمتكم الوطنية، بما يحقق لمصر والمصريين، مزيدًا من الإنجازات، تقودها في طريق التقدم والنماء والاستقرار».

كما أرسل البابا برقية تهنئة إلى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، قال فيها: «يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بعيد الفطر المبارك.. داعين الله أن يوفق جهدكم المخلص لإعلاء شأن وطننا العزيز، واستكمال مسيركم في طريق نشر الوعي وثقافة السلام والعيش المشترك في كل أرجاء الوطن، لمواجهة أعداء الإنسانية من قوى الشر والتعصب والإرهاب»