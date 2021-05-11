في ذكراه.. قصة البابا جبريال الرابع البطريرك الـ86 للكنيسة القبطية

يُحيي الأقباط الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، بحسب «السنكسار الكنسي»، ذكرى وفاة البابا جبريال الرابع، البطريرك الـ86 في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي توفي في مثل هذا اليوم طبقا للتقويم القبطي المقسم بحسبه كتاب «السنكسار الكنسي»، الذي يقرأ في صلوات الأقباط ويذكر قصص القديسين.

ويوافق اليوم الثلاثاء، بحسب السنكسار الكنسي، 3 من شهر بشنس لعام 1737 قبطي، ويدون «السنكسار»، أنه في مثل هذا اليوم الموافق عام 1378 ميلادي، توفي البابا غبريال الرابع البطريرك الـ86 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبحسب كتاب السنكسار الكنسي، كان هذا البطريرك راهبا في دير المحرق بأسيوط، قبل أن يصير رئيسا للدير، وحينما توفي البابا يوأنس العاشر البطريرك الـ85 في تعداد بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ظل الكرسي البابوي لما يقرب نحو ستة أشهر خاليا حتى اجتمع الأساقفة في القاهرة مع أراخنة الشعب لاختيار بطريرك جديد، وبعد البحث والاختيار استقر الرأي على اختيار رئيس دير المحرق المدعو الراهب غبريال وقدموه بطريركًا في كنيسة القديسين سرجيوس وواخس بالثغر الإسكندري سنة 1086 قبطي الموافق سنة 1370 ميلادي، وحمل اسم البابا غبريال الرابع.

ويشير كتاب السنكسار الكنسي، إلى أن هذا البطريرك اتخذ من كنيسة حارة زويلة مقرا للكرسي البابوي، وحدث في أيامه ظهور نور عظيم أضاء الطرق ليلا إلى الثلث الأخير من الليل وقارب ضوء النهار، كما فاض النيل فيضانا كبيرا كاد يغرق البلاد، وجلس على الكرسي البابوي 8 سنوات وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوما ودفن بدير الحبش بجوار سمعان الخراز، وعاصر هذا البابا السلطان شعبان بن حسن الأشرف وعلى بن شعبان المنصور.

و«السنكسار» هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.