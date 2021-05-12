التخطيط تصدر العدد السادس من تقرير «مُتابعة المواطن في المحافظات»

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد السادس من تقرير «مُتابعة المواطن في المحافظات» خلال عامي (18/2019- 19/2020) لمحافظة الفيوم، ويتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من تنفيذ 526 مشروعًا تنمويًا بتكلفة 2.7 مليار جنيه في 6 قطاعات هى التعليم، والصحة، والري، والإسكان، والكهرباء، والتنمية المحلية.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّه فيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة، وجرى الانتهاء من تنفيذ 28 مشروعًا في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة 189 مليون جنيه، منها محطة رفع البطس الجديدة (يستفيد منها 12 ألف فدان)، ومحطة رفع وادي الريان، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة أبو جندير الثاني، وتطوير مساقي سيلا (المنطقة الاولى).

وبخصوص الهدف الثالث «ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في كل الأعمار»، جرى الانتهاء من إحلال وتجديد وحدة صحة أسرة قريتي هويدي وبريشة، بتكلفة نحو 8 ملايين جنيه، ويشير المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها وحدة صحية من 74.2% عام 2015 إلى 77.9% عام 2020.

وأشار تقرير الوزارة إلى أنّه بالنسبة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة «ضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع»، جرى الانتهاء من 74 مشروعًا في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 351 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 994 فصل في كل المراحل التعليمية.

كما ارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدرسة ابتدائي وإعدادي حكومي من 87.7% عام 2015، إلى 98.2% عام 2020، وارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدرسة إعدادي حكومي من 84.7% عام 2015، إلى 86.5% عام 2020.

وفي إطار تحقيق الهدف السادس «ضمان توفر مياه الشرب والصرف الصحي للجميع وإدارته إدارة مستدامة»، جرى الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 564 مليون جنيه، منها خط مياه قصر الباسل / الغرق (يستفيد منه 90 ألف مواطن)، ومحطة معالجة صرف صحي سنهور (طاقة 6 آلاف م3/يوم)، ومحطة معالجة صرف صحي الدمشقيين (طاقة 10 آلاف م3/يوم)، ومحطة معالجة العزب (طاقة 10 آلاف م3/يوم).

وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في تحقيق الهدف السابع: «ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة»، أوضح تقرير الوزارة أنّه جرى الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعًا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة نحو 330 مليون جنيه، أبرزها خط دمو / الغرق السلطاني، على محطة محولات الفيوم الجديدة بطول 5كم، ومحطة محولات الفيوم (سعة 120 م.ف.أ)، ومحطة محولات طامية (سعة 506 م.ف.أ).

كما جرى الانتهاء من تنفيذ 52 مشروعًا ضمن برامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، بتكلفة 394 مليون جنيه، نتج عنها تركيب 2764 عامود إنارة، و10 محولات وأكشاك كهرباء، و22 ألف لمبة وكشاف إنارة.

ولفت التقرير إلى أنّه فيما يخص الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: «إقامة بني تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار»، جرى الانتهاء من تنفيذ 63 مشروعًا ضمن برامج التنمية المحلية (رصف الطرق، كباري وأنفاق)، بتكلفة نحو 400 مليون جنيه، نتج عنها رصف ورفع كفاء طرق بطول 76.7 كم، وإنشاء وإحلال وتجديد 20 كوبري.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّ تكلفة المشروعات المنتهية في برنامج رصف الطرق والكباري والانفاق حققت معدل نمو بلغ 9.5% في (19/2020) مُقارنة مع (18/2019).

وفي ذات السياق، وبخصوص الهدف الحادي عشر «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة»، جرى الانتهاء من تنفيذ 1248 وحدة إسكان اجتماعي و3 أسواق ومراكز تجارية وخدمية بمدينة الفيوم الجديدة، والانتهاء من تنفيذ 123 مشروعًا ضمن برامج التنمية المحلية (الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية)، بتكلفة 81.5 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وتطوير 5 نقاط إطفاء في قرى (العجميين، تونس، تطون، سيلا، الشواشنة)، بالإضافة إلى تطوير 53 وحدة محلية، وتركيب وحدات مراقبة في الشوارع والميادين الرئيسية.

وفيما يخص الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: «اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته»، بيّن التقرير أنّه جرى الانتهاء من تنفيذ 157 مشروعا ضمن برامج التنمية المحلية (تحسين البيئة)، بتكلفة 168 مليون جنيه، نتج عنها توريد 66 من معدات النظافة (سيارات كسح، لوادر، قلابات)، وتغطية ترع ومصارف بطول 1.3 كم.