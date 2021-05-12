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فلسطين: الاحتلال يشن أعنف غارات على غزة منذ بدء العدوان

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خالد عبد الرسول
11:03 ص | الأربعاء 12 مايو 2021
أحد آثار القصف الإسرائيلي على غزة

أحد آثار القصف الإسرائيلي على غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أعنف سلسلة غارات على مدينة غزة منذ بدء العدوان على القطاع، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال مراسل «وفا»، إنَّ طائرات الاحتلال استهدفت بأكثر من 40 غارة في آن واحد جميع المقرات والمواقع الواقعة داخل مجمع الجوازات، وفي محيط مجمع أنصار غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع أضرار مادية جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين، وبث حالة من الخوف والرعب في صفوف المواطنين، لا سيما الأطفال والنساء منهم.

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