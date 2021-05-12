محافظ الشرقية: إجراءات احترازية صارمة خلال صلاة العيد (فيديو)

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنّ المساجد المقرر إقامة صلاة العيد بها هي ذات المساجد التي يقام بها صلاة الجمعة وتم التشديد على وكيل وزارة الأوقاف والعاملين معه على المتابعة وتطبيبق الإجراءات الاحترازية الصارمة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، بحيث تقام صلاة العيد وفق الضوابط المحددة لها والاشتراطات التي أعلنها وزير الأوقاف ومجلس الوزراء.

وأضاف محافظ الشرقية خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أنّ الإجراءات الوقائية والاحترازية تم توزيعها في صورة كتاب دوري على جميع العاملين داخل محافظة الشرقية ويتم تنفيذها بدقة شديدة جدا، مشددا على أنّه منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد ويتم وضع العلامات على الأرض لتحديد المسافة بين المصلين، ومسؤولي المساجد موظفي الأوقاف يؤكدون ذلك، وبمجرد امتلاء المسجد يغلق لحين الانتهاء من الصلاة، ويتم المتابعة والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن.

وشرح محافظ الشرقية أنّه يتم المتابعة بشكل مستمر، والمساجد التي ستخالف الاجراءات الاحترازية سيتم غلقها على الفور وتوقيع العقوبات على المخالفين، مشيدا بوزير الأوقاف ودور الوزارة والتشديدات على الأئمة داخل المحافظة والمرور والمراقبة على المساجد بالمحافظات.

وأوضح محافظ الشرقية أنّ هناك مخالفات ويتم اتخاذ إجراءات صارمة جدا تجاه المخالفين.

موعد صلاة العيد عيد الفطر المبارك في جميع محافظات مصر 2021

وجاءت مواعيد الصلاة في العيد في محافظات مصر المختلفة كالآتي كالآتي:

موعد صلاة العيد 2021 في القاهرة تبدأ صلاة العيد في محافظة القاهرة 05:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد 2021 في الجيزة تبدأ صلاة العيد في محافظة الجيزة 05:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد 2021 في الإسكندرية تبدأ صلاة العيد في الإسكندرية 5:31 صباحا.

موعد صلاة العيد 2021 في بورسعيد تبدأ صلاة العيد في بورسعيد 5:21 صباحا.

موعد صلاة العيد 2021 في السويس تبدأ صلاة العيد في السويس 5:23 صباحا.

موعد صلاة العيد 2021 في المنصورة تبدأ صلاة العيد في المنصورة 5:25 صباحا.

موعد صلاة العيد 2021 في المنيا تبدأ صلاة العيد في المنيا 5:33 صباحا.

موعد صلاة العيد 2021 في أسيوط تبدأ صلاة العيد في أسيوط 5:33 صباحا.

موعد صلاة العيد 2021 في سوهاج تبدأ صلاة العيد في سوهاج 5:32 صباحا.

موعد صلاة العيد 2021 في قنا تبدأ صلاة العيد في قنا 5:29 صباحا.

موعد صلاة العيد 2021 في أسوان تبدأ صلاة العيد في أسوان 5:32 صباحا.

موعد صلاة العيد 2021 في الإسماعيلية تبدأ صلاة العيد في الإسماعيلية 5:22 صباحا.

موعد صلاة العيد 2021 في دمياط تبدأ صلاة العيد في دمياط 5:23 صباحا.