تعرف علي موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الإسماعيلية

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك من أكثر ما يبحث عنه المواطنون علي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان البحوث الفلكية أمس، غدا الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتقدم«الوطن»، موعد صلاة عيد الفطر 2021 في محافظة الإسماعيلية، وفق إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الإسماعيلية.. في المساجد الكبرى

أعلنت مديرية الأوقاف في الإسماعيلية عن إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبري التي تقام فيها صلاة الجمعة مع التأكيد علي ضوابط حددتها الوزارة علي رأسها ارتداء الكمامة واصطحاب المصلي الشخصي وعدم اصطحاب الأطفال ومنع الصلاة في الساحات الشعبية والأماكن المفتوحة.

كما حددت مديرية الأوقاف بعض الشروط وكلفت لجان المتابعة بمتابعتها ومتابعة تطبيقها بدءا من فجر غد الخميس استعدادا لصلاة عيد الفطر.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الإسماعيلية.. الساعة 5:28 دقيقة

ووفق الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في محافظة الإسماعيلية، سيكون في تمام الساعة 5:28 صباحًا.

ونبه الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف على أن تكون التكبيرات لمدة 7 دقائق يعقبها خطبة الإمام لمدة 10 دقائق مع متابعة دقيقة لمنع التزاحم وتطبيق الاجراءات الإحترازية لفيروس كورونا.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الإسماعيلية.. ضوابط الصلاة

ونبهت مديرية أوقاف الإسماعيلية علي ضرورة ارتداء المصلي للكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي له، مع مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلقه عقب إنتهاء الصلاة مباشرةً.

وأكد الشيخ صبري عبادة علي عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، والتأكيد على مديري الإدارات بالتنبيه المشدد، على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.