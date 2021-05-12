«العفن الأسود» عدوى تضرب الناجين من كورونا بالهند: ضعاف المناعة في خطر

لا تزال الهند في صراع مع الوباء المستجد الذي حصد أرواح الملايين من أبناء شعبها، خاصة بعد ظهور السلالة الجديدة والتي باتت تعرف بـ«السلالة الهندية» من فيروس كورونا، وحتى الناجين منه لم يسلموا من تبعاته، حيث أعلن مسؤولون أنَّ العشرات من الناجين سجلوا إصابات بعدوى «العفن الأسود» القاتلة، حسبما أفاد تقرير شبكة «سكاي نيوز» العربية.

وذكرت إدارة الصحة في الهند، أنَّه غالبا ما يتمّ تشخيص الإصابة بهذه العدوى الفطرية، لدى المصابين بعد تعافيهم من كورونا وبعد وضعهم فترات على جهاز التنفس الصناعي، تزداد فرص الإصابة بهذه العدوى الفطرية، حيث تمّ تشخيص 40 حالة إصابة بعدوى العفن الأسود خلال الأسبوعين الماضيين في إحدى الولايات الهندية، وتسبب ذلك بفقدان بعض المرضى أبصارهم.

ما هي عدوى العفن الأسود؟

يصيب «العفن الأسود الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة»، وفقًا للدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات والكائنات الدقيقة بجامعة الزقازيق، ويمكن أن يدخل العفن الجسم وتنتشر العدوى في الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد استنشاق الجراثيم الفطرية.

فطريات داخل الجهاز التنفسي

وعن سبب انتشاره بين عدد من المتعافين من كورونا في الهند، فسّر «شاهين» في حديثه لـ«الوطن» أنَّ العفن الأسود هو عبارة عن فطريات ساكنة وتبدأ تتحول إلى فطريات مرضية تنتشر في الجهاز التنفسي بعد تغيير مسارها،«بعض من تلك الفطريات متعايشة في الجهاز التنفسي كعدوى داخلية لفطريات متعايشة داخل القناة التنفسية بمجرد ما تقف المضادات الحيوية اللي بياخدها مريض كورونا بتتحول لفطريات نشطة مرضية وليست ساكنة»، بحسب قوله.

وتابع أستاذ الفيروسات في حديثه عن زيادة عدوى العفن الأسود في الهند قد تكون مرتبطة باستخدام الأدوية والمضادات الحيوية لدى مرضى كورونا في المستشفيات، لأن الأدوية تثبط جهاز المناعة، وهو عدوى تصيب ضعاف المناعة بالأكثر.