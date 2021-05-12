«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن صلاة عيد الفطر 2021

«صلاة عيد الفطر»، لها بهجة خاصة وينتظرها المسلمون من العام للعام، لكن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا، اختلف الوضع، وسيتم إقامة الصلاة وفقا لضوابط حددتها وزارة الأوقاف، الوطن ترصد في «س و ج»، كل ما تريد معرفته عن أماكن إقامة صلاة عيد الفطر 2021، وضوابطها وهل يجوز أدائها في المنزل، وكيفية أدائها، في السطور المقبلة وفقا لما أعلنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

هل ستقام صلاة عيد الفطر 2021؟

وافقت لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، على إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، وبذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة.

هل سيتم السماح بإقامة ساحات للصلاة؟

قررت وزارة الأوقاف عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

هل يجوز أداء صلاة العيد في المنزل؟

يجوز أداء صلاة العيد في المنزل في ظل الظروف الراهنة ولك كامل الأجر والثواب، ما دامت نيتك إيثار عدم التزاحم وتحقيق التباعد حفاظًا على الصحة في ظل الظروف الراهنة.

كيفية أداء صلاة العيد في البيت؟

مثلها مثل صلاة الصبح الفارق بينهما التكبيرات السبع في الركعة الأولى والتكبيرات الخمس في الركعة الثانية، شارحًا كيفية أداء صلاة العيد في البيت: «صلاة العيد كصلاة الصبح سواء بسواء إلا أنك تكبر فى الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام بنية الصلاة وقبل قراءة الفاتحة 7 تكبيرات، ثم تتم الركعة كما تتم الركعة الأولى من صلاة الصبح، وفى الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام وقبل قراءة الفاتحة تكبر 5 تكبيرات وتصلي الركعتين بعد ذلك».

ما هي ضوابط صلاة العيد 2021؟

1. صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق.

8 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق.

9. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة.

10. لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

11. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.