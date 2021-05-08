10 ضوابط ضرورية لأداء صلاة العيد هذا العام

أيام قليلة تفصلنا على انتهاء شهر رمضان الكريم، وبداية شهر شوال وعيد الفطر المبارك، حيث كشفت الحسابات الفلكية أن غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو «عيد الفطر المبارك»، وقد أعلنت وزارة الأوقاف، عن ضوابط صلاة العيد المتبعة في المساجد، بحيث لا تتخطى الخطبة 10 دقائق، بينما لا تزيد مدة التكبيرات على 7 دقائق.

10 ضوابط لأداء لصلاة العيد

حدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» 10 ضوابط لصلاة العيد هذا العام، والتي جاءت على النحو التالي:

- صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط.

- عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

- ارتداء المصلين الكمامة قبل دخول المسجد.

- اصطحاب المصلى الشخصي.

- مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

- عدم فتح دورات المياه.

- فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق.

- لا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق بينما لا تزيد الخطبة على 10 دقائق.

- لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

- عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيًّا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

موعد صلاة العيد

كشفت حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية الحسابات الفلكية، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، والتي جاءت على النحو التالي:

صلاة العيد بالقاهرة 5:28، والجيزة 5:28، والإسكندرية 5:31، وبورسعيد 5:21، والسويس 5:23، والعريش 5:16، والطور 5:22، وسانت كاترين 5:20، وطابا 5:14، شرم الشيخ 5:20، ودمنهور 5:29، وطنطا 5:27، والمنصورة 5:25، والزقازيق 5:26، وبنها 5:27، وشبين الكوم 5:28، وكفر الشيخ 5:27.

وصلاة العيد فى الفيوم 5:31، وبنى سويف 5:30، والمنيا 5:33، وأسيوط 5:33، وسوهاج 5:32، وقنا 5:29، وأسوان 5:32، وأبو سمبل 5:40، ومرسى مطروح 5:41، والغردقة 5:23، والخارجة 5:40، والإسماعيلية 5:22، ودمياط 5:23، والسلوم 5:49، ونويبع 5:16، وحلايب 5:20، وشلاتين 5:22.