القابضة للمياه: شفاطات للتدخل الفوري مع الأعطال المفاجئة في العيد

أنهت شركات مياه الشرب بالمحافظات، استعداداتها لإجازات عيد الفطر المبارك، بتجهيز أسطول من المعدات تحسبا لأي أعطال مفاجئة.

استعدادات القاهرة لإجازة العيد

أعلن المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع فروع الشركة استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، من خلال تجهيز أسطول من سيارات توزيع المياه والشفاطات والمعدات التابعة للشركة تحسبا لأي أعطال مفاجئة.

ولفت إلى وضع خطة طوارئ من قبل لجنة إدارة الأزمات بالشركة، والتي تتألف من أعضاء من قيادات القطاعات الفنية بالشركة للتنسيق بين جميع المواقع، حال وقوع أي أحداث أو أعطال طارئة تستلزم التدخل السريع.

وأكد أنّ غرفة عمليات الخط الساخن 125 بالشركة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين تزامنا مع موجة الطقس الحارة واجازة عيد الفطر المبارك، وجرى وضع جدول نوبتجيات لجميع العاملين بفروع الشبكات التابعة للشركة لضمان وجود فرق صيانة متوفرة على مدار الساعة للتعامل مع أي مواقف طارئة.

أسيوط تناشد المواطنين بترشيد الاستهلاك في العيد

من جانبه، أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أهمية تشكيل لجنة من مسؤولي الطوارئ والشبكات لمتابعة أعمال تسليك وتطهير غرف الصرف الصحي والتأكيد على جاهزيتها استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وناشد المواطنين بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، وعدم إلقاء أي مواد صلبة ومواد دهنية تساعد على تكوين تجمع الرواسب الأمر الذي يسبب انسدادات وطفوحات بصور فجائية.

غرفة طوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك بالمنيا

من جهته، أكد المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، جاهزية محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة واستمرار العمل بالشركة بنظام الورادي خلال فترة العيد وتواجد مسؤولي الشركة على مدار 24 ساعة واستعداد فرق الشبكات والصيانة لمواجهة أي أعطال، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات القابضة والمركز الإعلامى بالقابضة

ولفت إلى استقبال الشركة الشكاوى على مدار اليوم من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل 01050509013 أو 01271196196 أو من خلال واتس آب 01271269587.

القليوبية ترفع درجات الاستعداد القصوى

وكشف المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن خطة استعداد الشركة لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحا أنّها تشمل تشكيل غرفه طوارئ بمدن المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى وتنظيم الإجازات طبقا للمقومات البشرية لكل مرفق مع عمل ورديات مناوبة 24 ساعة لتوفير العدد اللازم لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات.

ولفت إلى وجود الكيميائيين بمعامل الشركة لرفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة، واتخاذ اللازم فورا حيال أي شكاوى، موضحًا أنّه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحي من التليفون الأرضي.