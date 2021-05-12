وزير التموين: استلمنا 2.2 مليون طن قمح حتى الآن

أكّد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّ مواقع استلام الاقماح المحلية تسلمت حتى الآن قرابة إلى 2.2 مليون طن قمح محلي، مؤكّدًا أنَّ المتوقع استلامه هذا العام هو 3.4 مليون طن قمح بعد زيادة الطاقة التخزينية له من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن في الست سنوات الأخيرة بعد تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي للصوامع.

وأشار علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنَّ الوزارة كانت قد خصصت 450 موقعًا لاستلام الاقماح المحلية تتنوع ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر، مضيفًا أنَّ الدولة قد خصصت أكثر من 16 مليار جنيه لدفع مستحقات المزارعين والموردين للأقماح المحلية.

فيما أكّد اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، أنَّ عمليات التسليم تتمّ في المواقع المخصصة لذلك وسط إجراءات احترازية كبيرة تشمل ارتداء ماسكات الوجه وكذلك عمليات التعقيم الدائمة للسيارات التي تدخل تلك المواقع للحفاظ على الموردين ولجان التسليم من فيرس كورونا، مؤكّدًا أنَّ العمل في مواقع التسليم سيكون ثالث ايام العيد من الثامنة ص حتى التاسعة مساءا.

من جهته، أكّد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أنَّ الغرفة المركزية لمتابعه تسليم الأقماح المحلية بالوزارة وغرف مديريات التموين التي وجه المصيلحي بإنشائها مع بداية استلام الأقماح في منتصف الشهر الماضي، سوف تستأنف عملها ثالث أيام العيد لمتابعة عمليات تسليم الأقماح بالمواقع لتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التوريد بها.

وأشار إلى أنَّ وزير التموين يتابع يوميًا عمليات التوريد وما يستجد بها لحظة بلحظة، مبينًا أنَّ توجيهات وزير التموين الدائمة هي لالتزام بمعايير التسليم التي وضعتها الوزارة في جودة القمح المسلم لتلك المواقع والالتزام أيضًا بنقل الاقماح الموردة إلى الصوامع يوميًا للحفاظ عليها بشكل آمن وسليم.