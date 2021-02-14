وزارة التموين تواصل إصدار بطاقات جديدة لذوي الدخل المحدود

أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رابطا إلى الموقع الإلكتروني، يفيد استمرار إصدار بطاقات جديدة لذوي الدخل المحدود؛ إذ يمكن إرسال الشكوى وإدخاله في هذا الرابط في رسالة نصية تصل إلى الأشخاص غير المؤهلين للحصول على الدعم التمويني.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم قبول وفحص طلبات شكوى المواطنين، ولن تعلق من يثبت التزامه بالحصص التموينية، وسيبقى ضمن نطاق الدعم

هل يستمر إصدار بطاقات جديدة لذوي الدخل المحدود؟

ونفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المرحلة الرابعة من مراجعة البطاقة التموينية، واستبعدت أي شخص لديه دخل حكومي مرتفع، سواء كان يعمل في خدمات حكومية قائمة، أو معاشات حكومية.

واتخذت الوزارة هذا الإجراء لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه فقط، وتواصل فتح الباب لطلبات التقدم للحصول على بطاقة أداء للمؤهلين، كفئات من الأشخاص العاملين في العمالة الموسمية.

أما المستفيدون من معاش التكافل والكرامة فبدأت الوزارة إرسال رسائل قصيرة لمن لم يستفيدوا من الدعم التمويني؛ لإبلاغهم بإيقاف بطاقاتهم التموينية.

ويقوم المستعلم باتباع الخطوات التالية:

- إدخال رقم البطاقة التموينية الخاصة به والمكتوب على ظهر البطاقة الإلكترونية.

- يسجل رقم البطاقة الشخصية بطاقة الرقم القومي الخاص به، والذي مسجل به البطاقة التموينية في مكتب التموين.

- ثم يختار المحافظة التي يقطن بها والمستخرج منها بطاقة التموين.

- بعد إتمام الخطوات السابقة والتأكد من أن البيانات مكتوبة بشكل صحيح، يضغط على زر الدخول.

- تظهر أمامه البيانات التفصيلية للبطاقة اسم صاحب البطاقة والرقم القومي وعدد الأفراد الموجودين المستحقين للتموين بها.

- كما يمكنه من الاختيارات المتاحة في الشاشة السابقة أن يعدل المحافظة التي يريد أن يصرف حصته من الخبز فيها.

- من نفس الموقع يمكن تقديم التظلمات الخاصة ببطاقات التموين، حرصا من وزارة التموين على تسهيل الإجراءات على المواطنين، وعدم حدوث تكدسات أمام مكاتب التموين، من أجل تحديث البيانات أو تقديم التظلمات.