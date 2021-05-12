وظائف شاغرة في بنك CIB لذوي الخبرة.. الشروط والمؤهلات المطلوبة

أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الإلكتروني عن حاجته لشغل عدد من الوظائف لذوي الخبرة، وجاء ذلك بهدف تعزيز نمو البنك في السوق وفي إطار خطة البنك التوسعية، بالإضافة إلى حرص البنك على خدمة عملائه بأفضل صورة واجتذاب عملاء جدد.

وتستعرض «الوطن» شروط ومتطلبات الوظائف على النحو التالي:

Financial Accounting Accountant

- الحصول على بكالوريوس تجارة إدارة أعمال أو محاسبة أو ما يعادلها.

- خبرة من 1 - 3 سنوات في العمليات المصرفية.

User Experience Designer

- الحصول على درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية أو المالية أو المحاسبة أو تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة.

- للمصممين: 3 - 5 سنوات خبرة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات في التسويق والتفاوض والاتصال وحل المشكلات.

Talent Acquisition Officer

- الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو تخصص ذي صلة.

- الحد الأدنى 2 - 4 سنوات خبرة في اكتساب المواهب والتوظيف والقدرة على الاختيار.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- إجادة التعامل مع تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

Software Developer

- الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- يفضل من 2 إلى 4 سنوات خبرة في إدارة تطوير البرمجيات.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

Information Security Analyst

- الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- الحد الأدنى 2-4 سنوات من الخبرة في العمل في مجال أمن المعلومات، وأمن تكنولوجيا المعلومات أو تدقيق تكنولوجيا المعلومات.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

HR Business Partner

- الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو تخصص ذي صلة.

- الحد الأدنى من 2 إلى 4 سنوات من الخبرة في التطوير التنظيمي أو التوظيف.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

GCR Officer

- الحصول على درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو المالية أو أي تخصص ذي صلة.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات داخل بنك CIB على مستوى البنك أو في مؤسسات مالية أخرى.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية، ويفضل إجادة لغة ثالثة.

- إجادة التعامل مع تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

Database Administrator

- الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الحاسب أو ما يعادلها.

- المسؤول: الحد الأدنى 2-4 سنوات خبرة في دور إدارة قاعدة البيانات، والمسؤول الأول: الحد الأدنى من 5-7 سنوات خبرة واسعة في دور إدارة قاعدة البيانات.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

Creative Designer

- الحصل على بكالوريوس في الفنون التطبيقية أو ما يعادلها.

- خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

Soft Collections Officer

- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 3 - 5 سنوات في قطاع الشركات الصغيرة وإدارة العلاقات.

Rehabilitation Officer

- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- حد أدنى 3-5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

Portfolio Management Officer

- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

ويمكن للراغبين في التقدم للوظائف الدخول على موقع بنك CIB وملء استمارة التسجيل إلكترونيًا.