بـ عمولة كبيرة.. «الشباب» تعلن عن وظائف شاغرة للطلبة والعمالة الصيفية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات»، بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن النشرة الأسبوعية للتوظيف والتي تضم وظائف شاغرة لائقة وحقيقية للطلبة والعمل الصيفي.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، التفاصيل الكاملة، الوظائف المطلوبة، الامتيازات، طريقة التقديم، والشروط المطلوبة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الوظائف المطلوبة للعمل بكبرى شركات الهايبر ماركت بفرع الساحل الشمالي

ـ مدير فرع.

ـ مشرف عام صالة.

ـ متلقي طلبات.

ـ منسق مجمدات ومالتي.

ـ مشرف كاشير.

ـ كاشير.

ـ خلفي كاشير.

ـ بائع بقالة وأجبان.

ـ بقال.

ـ مشرف ممرات.

ـ منسقي ممرات.

ـ جزار.

ـ موظف كاميرات.

ـ أمن خبرة.

ـ طيار.

ـ موظف استلامات.

مكان العمل

ـ الساحل الشمالي، وأوضحت الشباب والرياضة أنَّ العمل فترة الصيف فقط، مع إمكانية الاستمرار في العمل للمتميزين.

مميزات و شروط العمل

ـ مميزات ممتازة وتنافسية لجميع المتقدمين.

ـ تدريب وشهادة.

ـ شنط تموينية شهرية.

ـ تأمينات إجتماعية وطبية.

ـ مكان عمل لائق.

ـ مؤهلات متوسطة وعليا وطلبة.

تفاصيل العمل للطلبة بشركة عالمية للأجهزة المنزلية

تطلب الشركة للتعين بروموتر (مبيعات داخل الفرع).

أماكن العمل

ـ مدينتي، أكتوبر، الشيخ زايد، الهرم، الزيتون، زقازيق، اسكندرية، المنصورة، قنا، سوهاج.

شروط العمل والحقوق والمميزات بشركة الأجهزة المنزلية

ـ مؤهلات عليا وفوق متوسط وطلبة.

- ذكور وإناث.

- حد أقصى للسن 35 سنة.

ـ المرتب 2000 + عمولة كبيرة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، يمكنك ملء استمارة التسجيل الخاصة بالوظائف المتاحة من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».