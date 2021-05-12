اخصائي تغذية يوضح ضوابط تناول كحك العيد.. قطعة كحك تساوي رغيف خبز بلدي

بدأ العد التنازلي لحلول عيد الفطر المبارك، والذي يرتبط مع معظم المصريين بتناول الكحك والبسكويت والبيتي فور وما شابه بكميات كبيرة، ما يتسبب أحيانًا في بعض الأضرار الجانبية للكثيرين.

وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور محمد رحيم أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة الموضعية لـ«الوطن»، السعرات الحرارية الموجودة بكحك العيد على النحو التالي:

السعرات الحرارية في كحك العيد

- تحتوي قطعة الكحك ما بين 200 إلى 300 سعر حراري باختلاف الحشو سواء عجوة أو عجمية أو مكسرات.

- تحتوي قطعة البيتي فور بين 150 إلى 200 سعر حراري باختلاف ما فوقه من شوكولاتة أو مكسرات.

- تحتوي قطعة الغُريبة بين 150 إلى 200 سعر حراري.

- تحتوي قطعة البسكويت بين 50 إلى 100 سعر حراري باختلاف النكهات.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أنّ قطعة الكحك تعادل أكثر من رغيف خبز بلدي، ما يعني أن تناول 4 قطع من الكحك يساوي 4 أرغفة من الخبز البلدي، ما يتسبب في دخول كميات كبيرة من السعرات الحرارية للجسم بفضل كميات الزيوت والدهون المُشبع بها الكحك والبسكويت.

نصائح للمواطنين في عيد الفطر

كما قدم أخصائي التغذية العلاجية بعض النصائح للمواطنين خلال فترة إجازة عيد الفطر، أهمها الآتي:

- تنخفض الشهية بنسبة كبيرة في فترة الصباح نتيجة اعتياد الجسم على الصيام، لذا يفضل في هذه الفترة تناول قطعة من الكحك وقطعتين من البسكويت أو قطعة كحك وقطعة بسكويت وقطعة بيتي فور.

- إذا كنت من مرضى القلب أو مرضى الكوليسترول المرتفع، يفضل تناول قطعة واحدة فقط من الكحك، وتناول قبلها الأدوية التي تعمل على إذابة الدهون في الجسم مثل تلك التي تحتوي على مادة الأورليستات أو مادة الشيتوزان.

- بالنسبة لمرضى السكر، إذا كان المريض نسبة السكر بجسمه مستقرة يمكنه تناول قطعة بسكويت فقط ويفضل الابتعاد عن الكحك، أو تناول قطعة من الكحك السادة دون إضافة سكر وذلك بعد مراجعة طبيبه الخاص، وإذا كانت نسبة السكر بجسمه غير مستقرة يفضل عدم تناول أيّ منها إطلاقًا.

- الإكثار من شرب كميات كبيرة من المياه لا تقل عن 3 لترات على مدار اليوم؛ 2 منهم في فترة النهار نظرًا لحلول العيد في طقسٍ حار.

- يفضل تناول البطيخ خلال العيد، إذ يمكنك تناول طبقًا بين وجبة الإفطار والغذاء وطبقًا آخر بين وجبة الغذاء والعشاء حيث يعطي الجسم نسبة ترطيب عالية ويزوده بالأملاح التي يحتاجها.

- عدم التوقف عن ممارسة الرياضة والحركة خلال فترة إجازة العيد، ويفضل ممارسة بعض التمارين المنزلية ما يساعدك في الحفاظ على نسبة الكوليسترول في الجسم، والحفاظ على كفاءة القلب والجهاز العضلي ومستوى ضغط الدم في الجسم.

- خلال فترة العيد يفضل التبكير بتناول وجبة الغذاء بين الساعة 3 أو 4 عصرًا، وتناول وجبة الإفطار بين الساعة 9 إلى 10 صباحًا، واجعل آخر وجبة تتناولها باليوم بين الساعة 8 و9 مساء ما يمنحك الإحساس بالطاقة والنشاط.