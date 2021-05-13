7 خطوات لاستخراج بدل فاقد بعد سرقة أو تلف بطاقة التموين الإلكترونية

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إيصال الدعم للمواطنين عن طريق بطاقة التموين الذكية، وحرصا منها للحفاظ علي السلامة العامة من تفشي فيروس كورونا المستجد، صرحت الوزارة بإمكانية استخراج المواطنين بدل فاقد لبطاقة التموين الإلكترونية عبر موقع مصر الرقمية، توفيرا للوقت، وحفاظا على سلامة المواطنين.

ويرصد التقرير التالي دورة التعامل مع سرقة أو تلف أو فقد البطاقات الخاصة بالمواطن:

1- يتصل المواطن في حالة سرقة البطاقة التموينية أو فقدها فوريا بمركز خدمة العملاء على رقم 19765، أو الإبلاغ بمركز الخدمة، حتى يتم الوقف الفوري لها.

2- يسجل مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات، ومكالمات خدمة العملاء، مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة.

3- توقف الشركة المنفذة عمل البطاقة، ويبلغ المواطن بأنه ستتوقف البطاقة مؤقتا لمدة 3 أيام عمل رسمية.

4- يحرر المواطن طلبا رسميا في مكتب التموين التابع له، لعمل بطاقة جديدة، وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا، ولكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاث أيام يعاد تشغيل البطاقة تلقائيا.

5- تسلم الشركة المنفذة البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة.

6- يراجع مكتب التموين البيانات التي عدلت «محتوى نموذج الخدمة»، مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات، والتأكد من إجراء التعديلات.

7- يسلم مكتب التموين المواطن البطاقة الجديدة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على اسم صاحب البطاقة، والرقم القومي لصاحب البطاقة، وعدد المستفيدين، وتاريخ الاستلام، واسم البدال.

· يستلم المواطن الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة.

· يصرف المواطن المقررات التموينية من البدال، الشهر التالي لإصدار البطاقة.