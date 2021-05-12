«التموين» تعلن استمرار بيع كحك العيد اليوم حتى الخامسة مساء

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عرض وبيع منتجاتها من الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة بالمجمعات الاستهلاكية، المستمرة في عملها اليوم حتى الخامسة مساءً.

ويستمر عمل المجمعات الاستهلاكية اليوم من التاسعة صباحاً الى الخامسة مساءاً، على أن تكون مواعيد العمل في أول وثاني أيام العيد أيضا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً ولكن بطاقة 50% من الكفاءة التشغيلية للمجمعات بسبب حصول عدد من الموظفين على اجازات العيد، وجاءت الأسعار المعروضة في المجمعات الاستهلاكية للمنتجات المطروحة من الوزارة

- علبة كحك سادة وزن كيلو بـ60 جنيهًا.

- علبة كحك محشي ملبن وزنه كيلو بـ70 جنيهًا.

- علبة كحك محشي عجمية وزن كيلو بـ65 جنيهًا.

- علبة بيتي فور وزن كيلو بـ70 جنيها.

- علبة غريبة وزن كيلو بـ90 جنيهًا.

- علبة بسكويت سادة وزن كيلو بـ75 جنيها.

وزارة التموين تكثف الحملات على منافذ صرف السلع

بدأت وزارة التموين منذ صباح اليوم، تكثيف الحملات على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات الغاز هذه الأيام، للتأكّد من عملها بكفاءة، مع تأكيد أنَّ مكاتب التموين ستعمل لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية للمواطنين خلال إجازة العيد، حيث تمّ إنشاء غرف عمليات بكل مديرية والإدارات التابعه لها لمتابعه الأسواق خلال فترة ما قبل عيد الفطر المبارك، والتأكد من توافر السلع بالأسواق.

وشددت وزارة «التموين»، على تحرير محاضر فورية لأي مخالفات تثبت سواء فيما يتعلق بالبيع بأسعار خارج مظلة الاسعار الرسمية، أو ثبوت غش تجاري في بعض الممارسات التجارية، وذلك بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك في الضبطيات والتفتيش على المحال التجارية، خاصة مع حمل مفتشي جهاز حماية المستهلك صفة الضبط القضائي.