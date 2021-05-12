ضبط 121 مخالفة تموينية ببني مزار في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:01 م | الأربعاء 12 مايو 2021
حملات تموينيه بالمنيا
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز بني مزار، واصلت تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والاحياء داخل المركز، ولإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.
وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها بهدف رفع مستوي الخدمات لمقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.
من جانبه، قال اسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملات أسفرت عن تحرير 121 محضرا متنوعا بالمرور على كافة القطاعات الخدمية بالمركز، وتنوعت المخالفات بين تحرير 71 إزالة إدارية، و10 محاضر ضبط، و10 محاضر إشغال طريق، و20 محضر صحة منها، «عدم وجود شهادات صحية، ونظافة، وذبح خارج السلخانة، وسلامة وصحة مهنية»، و10 محاضر تموين لعدم الإعلان عن الأسعار.
وأضاف «الفحام»، أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات تمهيداً لإرسال عينة لمعامل التحاليل للتأكد من نتيجة العينات انها صالحة للاستهلاك الادمي من عدمه، مشيراً لاستمرار الوحدة المحلية في تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمر.
وأعلن محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، وتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة من مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.