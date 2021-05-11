محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

أرسل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء فيها: «يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك.. أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.. وإننا نعاهد الله وسيادتكم بالوقوف خلف قيادتكم الرشيدة مؤيدين جميع خطواتكم على الصعيدين الداخلي والخارجي، حريصون على تنفيذ توجيهاتكم بكل أمانة وصدق حتى يتحقق التقدم والازدهار لمصرنا الغالية، داعيا الله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، ويحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها، وما تتمنوه لها من مكانة مرموقة بين دول العالم، وأن يحفظكم لمصرنا الحبيبة ويحفظ أمنها واستقرارها».

كما بعث المحافظ، برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والوزراء، بهذه المناسبة العطرة.

وتقدم المحافظ بخالص التهنئة لأهالي محافظة المنيا، وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.