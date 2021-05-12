وكيل صحة الشرقية يشدد على الإجراءات الاحترازية ويكلف بتوفير الأكسجين

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعا، اليوم، مع مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفراس، في حضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الإجتماع مناقشة مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات لخطة العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك، والإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد بجميع مواقع تقديم الخدمة الطبية، وخطة رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الفطر المبارك، وزيادة القوى البشرية بمختلف الأقسام الطبية الحرجة بالمستشفيات، مع منع الإجازات خلال تلك الفترة، ومناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مع تكثيف المتابعة علي الفرق الطبية الثابتة بمراكز التطعيم، والفرق المتحركة بالأماكن المختلفة وفقاً للخطة الموضوعة،.

كما تم تقييم أداء عمل الإدارات الصحية والمستشفيات، وقدم وكيل الوزارة الشكر لعدد من مديري الإدارات ومدير المستشفيات علي العمل المجد خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.

ووجه وكيل الوزارة بمراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من توافر المخزون الكافي من الأكسجين لتغطية مختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، ومن توافر أسطوانات الأكسجين الكافية بالمخازن، ومتابعة الإستهلاك اليومي للأكسجين وفقاً للحالات الصحية بالمستشفي، وتكثيف المتابعة الدورية علي كافة الأقسام الطبية، كما أكد علي توفير السكن اللائق للمتدربين ضمن برنامج الزمالة المصرية بمستشفيات المحافظة، والتشديد علي إتباع الإجراءات الوقائية والتطهير والتعقيم اليومي، ووجه بالمتابعة المستمرة لعمل الفرق الطبية داخل أقسام العزل بالمستشفيات، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرض

وكلف بالمتابعة المستمرة لحالات الفرز، والمرضي بوحدات العنايات المركزة بجميع المستشفيات، موجهاً بزيادة عدد الأسرة بالأقسام الطبية، ووفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وتكثيف جلسات العلاج الطبيعي، وأيضا متابعة الأمصال وفصائل الدم المختلفة، والكيماويات المعملية، ووجه بمتابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية، وشدد علي مديري الإدارات الصحية بالرقابة والمتابعة المكثفة للإجراءات الوقائية والاحترازية في مختلف المنشآت الحيوية والمؤسسات ودور العبادة، وتكثيف أعمال الرش والتطهير، والتوعية والتثقيف الصحي، مع متابعة الفرق الطبية لحالات العزل المنزلي.