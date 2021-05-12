تعرف على تفاصيل خطبة عيد الفطر مكتوبة 2021.. الأوقاف توضح

يبحث الكثيرون عن خطبة عيد الفطر مكتوبة 2021، بالتزامن مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك غدا الخميس، ونشرت وزارة الأوقاف المصرية خطبة عيد الفطر مكتوبة 2021، والتي بدأت بـ«الحمد لله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين».

خطبة عيد الفطر

ونصت خطبة عيد الفطر مكتوبة 2021: «فها هو شهر رمضان المبارك قد انقضت آياته بعدما تقلب العيد بين ألوان من الطاعات والعبادات، يرجو رحمة الله (عز وجل) وفضله ومغفرته، واليوم أشرقت علينا شمس عيد الفطر المبارك ببهجته وفرحته، نستقبله بالتكبير والصلاة والتقرب إلى الله (عز وجل) بالطاعة بعد الطاعة، والأعياد في ديننا الحنيف لها حكمة شرعت من أجلها ، ولها آداب ينني التحلي بها، وإن عيد الفطر يأتي بعد أن أتمّ المسلمون فريضة الصيام، واستنوا بسنة نبيهم في القيام، يقول (صل الله عليه وسلم): من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام رمضان إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (صحیح البخاري)».

العيد يوم الجائزة

وتقول خطبة عيد الفطر مكتوبة 2021: «إن يوم العيد هو يوم الجائزة، والبراءة من الذنوب، والطهارة من العيوب يباهي فيه ربنا سبحانه بأهل الإيمان ملائكته التي تقف على أبواب العرق تیشر الصائمين بمغفرة ذنوبهم، وقبول طاعتهم، ورفعة منزلتهم، فحق لنا أن نفرح بيوم العيد، حيث يقول سبحانه: {قل يفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون} (يونس: 85)، ويقول تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} (البقرة : 185). ويقول (صل الله عليه وسلم): (للصائم فرختان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح برؤيته) (صحيح البخاري)».

مظاهر الفرح

وذكرت خطبة عيد الفطر مكتوبة 2021: «من مظاهر الفرح المشروع في الأعياد التوسعة على الأهل والأبناء في هذا اليوم ، يقول (صل الله عليه وسلم): إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك، (صحیح البخاري) وكذلك ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على إدخال السرور على الناس جميعا، خاصة الفقراء والمساكين واليتامى، وذوي الحاجة، يقول (صل الله عليه وسلم): أتموهم عن طواف هذا اليوم (السنن الكبرى للبيهقي).

علامات قبول الصيام

وأضافت خطبة عيد الفطر مكتوبة 2021: «إن مواظبة العيد على فعل الطاعات بعد رمضان علامة من علامات قبول الصيام، كما أنها امتثال لقول الله تعالى: {واعبد ربك كى يأتيك اليقين} (الحجر: 99)، وقوله سبحانه: {فإذا فرغت فانصب* وإلى ربك فارغب} (الشرح : 7، 8)؛ أي: إذا انتهيت من عبادة وطاعة، فادخل في طاعة وعبادة أخرى قاصدًا بها وجه الله (عز وجل).

وأشارت إلى أنَّه إذا ما أتمّ الله علينا النعمة والفضل بصيام شهر رمضان، فإنه يستحب لنا صيام الست من شوال التي حثنا النبي (صل الله عليه وسلم) على صومها ، ورغبنا فيه ، وأرشدنا إلى فضله ، يقول (صل الله عليه وسلم : (من صام رمضان ثم أتبعه بيا من شوال كان كصيام الدهي) (صحیح مسلم)، فصيام 6 أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله، فلنحرص على صيامها ؛ تقربا إلى الله (عز وجل)، وطمعا فيرضاه.

العيد فرحة

واختتمت خطبة عيد الفطر مكتوبة 2021: «حتى يظل العيد فرحة ولا يتحول بأحد منا إلى فقد حبيب أو عزیز فإن علينا أن نحافظ على جميع الإجراءات الصحية والوقائية والتباعد الاجتماعي ، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال ، وكل عام والعالم كله في أمن وأمان، وسلم وسلام».