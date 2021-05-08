تعرف على موضوع خطبة عيد الفطر 2021 الخاص بوزارة الأوقاف (صور)

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة عيد الفطر 2021 الخاص بوزارة الأوقاف، وطالبت الجميع الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، على ألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

موضوع خطبة عيد الفطر 2021 الخاص بوزارة الأوقاف

وبعيدًا عن موضوع خطبة عيد الفطر 2021 الخاص بوزارة الأوقاف، فقد عممت الوزارة تنبيهًا لها على جميع مديريات وإدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية بعدم السماح بأى إجازات أو راحات أو السماح بترك المسجد على مدار الأسبوع لجميع الأئمة والعمال والمؤذنين ومقيمى الشعائر من تاريخه وحتى صلاة يوم الجمعة 14 مايو.

موضوع الخطبة

وبالعودة إلى موضوع خطبة عيد الفطر 2021 الخاص بوزارة الأوقاف، فقد نصت على الآتي:

الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبركبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الحمد لله وحد صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب واحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

فها هو شهر رمضان المبارك قد انقضت أيامه بعدما تقلب العبد بين ألوان من الطاعات والعبادات، يرجو رحمة الله عز وجل وفضله ومغفرته واليوم أشرقت علينا شمس عيد الفطر المبارك ببهجته وفرحته، نستقبله بالتكبير والصلاة والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة بعد الطاعة، والأعياد في ديننا الحنيف لها حكمة شرعت من أجلها ولها آداب ينبغي التحلي بها.

ادخال السرور

وإن عيد الفطر يأتي بعد أن أتمّ المسلمون فريضة الصيام واستنوا بسنة نبيهم في القيام، إن يوم العيد هو يوم الجائزة والبراءة من الذنوب والطهارة من العيوب يباهي فيه ربنا سبحانه بأهل الإيمان ملائكته التي تقف على أبواب الطرق تبشر الصائمين بمغفرة ذنوبهم وقبول طاعتهم ورفعة منزلتهم، فحق لنا أن نفرح بيوم العيد.

ومن مظاهر الفرح المشروع في الأعياد التوسعة على الأهل والأبناء في هذا اليوم، وكذلك ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على إدخال السرور على الناس جميعا خاصة الفقراء والمساكين واليتامى وذوي الحاجة.

وفيما يلي نص الخطبة كاملًا: