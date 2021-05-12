أوقاف البحر الأحمر تستقبل وفدا كنسيا للتهنئة بالعيد.. «صور»

استقبل الدكتور محمود الشيمي مدير عام أوقاف البحر الأحمر، وفدا كنسيا بمقر مديرية الأوقاف، اليوم الأربعاء، على رأسه نيافة الأنبا ايلاريون راعي الكنيسة الأرثوزكسية بالبحر الأحمر، والقمص يؤنس راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، والقمص بشير راعي الكنيسة الإنجيلية بالبحر الأحمر، والقمص مينا عزيز مدير العلاقات العامة بالكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال الوفد الكنسي عدد من قيادات الأوقاف على رأسهم الدكتور محمود الشيمي مدير عام أوقاف البحر الأحمر والشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة و اسماعيل أحمد علي مدير إدارة أوقاف الغردقة و والشيخ عصام السيد مفتش أول المساجد في جو يسوده المحبة والأخوة وبمشاعر وطنية جياشة.

وأعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر أن صلاة عيد الفطر 2021 ، ستقام الصلاة داخل المساجد الكبرى فقط ، مع وضع ضوابط للمصلين، للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، أهمها الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، واصططاب السجادات الخاصة بكل مواطن، كما منعت وزارة الأوقاف، صلاة عيد الفطر 2021، في الخلاء كما تعود المسلمون على أدائها على مدار سنوات كثيرة، خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وخصصت أوقاف البحر الأحمر 228 مسجدا لأداء صلاة العيد الفطر المبارك وهي المساجد المسموح بها أداة صلاة الجمعة والمرافق بها ساحات واسعة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازي طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.