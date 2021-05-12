البحر الأحمر تستقبل العيد بالسمك المملح.. أيقونة خير وخفيف على المعدة

تتميز مدن البحر الأحمر بطقوس خاصة في عيد الفطر و ترتبط تلك الطقوس دائما بالسمك المالح ويطلق عليه أهالي المحافظة «السمك الناشف»، حيث يعتبر الوجبة المفضلة في صباح أول أيام العيد لسكان البحر الأحمر القدامى وخاصة الصيادين ويعتبرونه أيقونة الخير.

وتوارثت هذه العادة من الأجداد عبر العصور، حيث ابتدعوا فكرة تمليح السمك أثناء رحلات الصيد التي تمكث ايام في البحر وهو وجبة معروفة لدى جميع المدن السياحية والتي يصفونها بأنها خفيفة على المعدة.

يقول وصفي تمير، أحد مؤرخي البحر الأحمر القدامى، أن طبق السمك المملح أو الناشف كما تعود أن يطلق عليه الأهالي هو أهم أطباق مائدة العيد في أول أيامه ولا يخلو منزل منه و يطهي في الصباح بعد نقعه في الماء في ساعة متأخرة من الليل ليخرج من الماء ويتم تجهيز السمك بعد تخليصه من الجلد والشوك ووضعه في التسبيكة وهى «البصل والطماطم والصلصة والفلفل الأخض»، ويضاف إليه بعض التوابل ويتم تناوله صباحا بعد صلاة العيد.

طريقة طهي السمك المالح

وكشف مؤرخ البحر الأحمر أن فكرة عمل السمك المالح أو الناشف تعود لرحلات الصيد الطويلة التي كانت في الثلاثينات الأربعينات والثلاثينات من القرن الماضي حيث لم يكن هناك وقتها ثلاجات لحفظ الأسماك الطازجة فكان يتجه الصياد لتقطيع السمكة بطريقة تسمى التشريح بحيث يمكن أن يصل الملح والشمس إلى كل أجزاء السمكة ويضع عليها كميات كبيرة من الملح ثم يعرضها لأشعة الشمس بالأيام ما يساعد على حفظها لفترة طويلة تكفي طول مدة رحلة الصيد وحتى الرجوع للمنزل.

سعر السمك المالح

ويزداد الاقبال على السمك المالح أو الناشف بحلول عيد الفطر و يرتفع سعره ليتعدي سعر الكيلو 200 جنيه وذلك لزيادة الطلب عليه نظرا لأن هذه الوجبة تكون هي الأخف على المعدة ويفضل الأهالي بعد صيام شهر رمضان.