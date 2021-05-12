يحتفل السودانيون بأول أيام عيد الفطر، غدا الخميس، وسط تساؤلات عن موعد صلاة العيد في السودان 2021.

موعد صلاة العيد في السودان 2021

ومن المقرر أن يكون موعد صلاة العيد في السودان 2021 في الساعة 5:41 صباحا.

ويأتي الاحتفال بالعيد في السودان بالتزامن مع تحذيرات وزارة الصحة في السودان ومنظمات الصحة العالمية بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن التجمعات والالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، في ظل تفشي الموجة الثالثة من الفيروس التاجي بعد تحوره وزيادة معدلات انتشاره.

أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن خطة متكاملة لتأمين الخدمات الصحية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وأوضح الدكتور أحمد المصطفي شيخ إدريس مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة في تصريح لسونا عن تكوين غرفة طوارئ برئاسة الوزارة بمدني ورفع درجة الاستعداد القصوى مع عمل ورديات مناوبة متاحة طوال اليوم بوجود طبيب وضابط صحة وكبانية للاستعلامات على الرقم 0511842104، مهمتها الإشراف العام على خدمة المؤسسات الصحية التابعة للوزارة والإشراف على أنسياب الإمداد الدوائي، وبنوك الدم وكما سيتم تغطية مشرحة مستشفى مدني التعليمي بطبيبين بالإضافة لفريق العمل الموجود.

من جهته، أوضح الدكتور فخر الدين على يس، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، عن اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة العمل بغرفة الطوارئ أول أيام عيد الفطر المبارك بإشراف متكامل على الخدمة المقدمة من المستشفيات الكبرى والمراكز المتخصصة والمستشفيات الريفية على مستوى محليات الولاية الثمان والخدمة بصيدليات التأمين الصحي والدواء الدوار وصيدليات القطاع الخاص مراكز التأمين الصحي والمراكز الصحية.

فيما أكد محمد الحسن هنوة إدارة الطوارئ لسونا، وضع الترتيبات اللازمة لاستقبال كافة بلاغات الطوارئ بما فيها طورئ كوفيد 19، إضافة إلى اكتمال الاستعدادات داخل مراكز العزل لتغطية عطلة عيد الفطر المبارك.