تنفيذي «صندوق النقد» يوافق على خطة تمويل لتخفيف عبء ديون السودان

وافق المجلس التنفيذي لـ«صندوق النقد الدولي»، أمس الاثنين على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة ليغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان.

«جورجيفا»: خطة التمويل تعتمد على جهد موسع للدول الأعضاء في الصندوق

وقالت مديرة صندوق النقد كريستينا جورجيفا، إن خطة التمويل تعتمد على جهد موسع للدول الأعضاء في الصندوق، بما يشمل منحا نقدية ومساهمات مشتقة من الموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت جورجيفا، أن «هذا يؤشر إلى خطوة مهمة في مساعدة السودان في عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي وتحقيق تقدم نحو تنفيذ تخفيف للدين في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون».

وكان «صندوق النقد الدولي»، أعلن الجمعة الماضية، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السودان بشأن إكمال المراجعة الثانية والأخيرة في ظل برنامجه الذي يراقبه خبراء الصندوق، وهي خطوة للأمام نحو تخفيف ديونه.

ويسعى السودان إلى تخفيف يشمل ما لا يقل عن 50 مليار دولار من ديونه الخارجية التي يدين بها لمؤسسات مالية دولية ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين.

وفي ظل مبادرة تخفيف أعباء الدول المثقلة بالدين، على السودان أن يقدم أداء قويا بموجب برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد مدته عام، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال دبلوماسي فرنسي في أبريل الماضي، إن باريس مستعدة لمنح قرض تجسيري «مرحلي»، يصل إلى 1.5 مليار دولار لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد الدولي، وتقريب البلد خطوة من تأمين تخفيف لمعظم ديونه.

وحصل السودان بالفعل على قروض تجسيرية من الولايات المتحدة وبريطانيا، لسداد متأخرات مستحقة للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وحوالي 85% من الديون متأخرات.