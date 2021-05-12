قرارات حكومية بدأت اليوم: عيد بلا حفلات.. وغلق للشواطئ العامة

بدءًا من اليوم ومع انطلاق عطلة عيد الفطر المبارك، دخلت عدد من القرارات الحكومية التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا سريان النفاذ، والتي قررت تطبيقها في فترة الاجازة الممتدة حتى الأحد المقبل.

ويعد أبرز القرارات غلق المتنزهات والشواطئ العامة والحدائق بشكل كامل، فضلًا عن إغلاق المراسي النيلية، مع غلق المحال التجارية والمطاعم والمولات والسينمات والمسارح بدءًا من الساعة 9 مساءً، واستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل «الديلفري» والتيك أوي للمطاعم لما بعد الـ9 مساءً.

ويشهد العيد حظر كامل لأي تجمعات أو احتفالات أو مؤتمرات أو حفلات، وفرض ضوابط بشا، السماح بإقامة صلاة العيد في الأماكن التي يقام بها صلاة الجمعة بنفس الإحراءات والاشتراطات، مع حظر اصطحاب الأطفال إلى صلاة العيد، مع حوكمة لحركة الحافلات في العيد

مدبولي للمحافظين: يجب التشديد في تطبيق الاجراءات خلال العيد

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع مجلس المحافظين، قبل أيام على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار وباء كورونا تحديدًا خلال عطلة عيد الفطر المبارك، خاصة أنَّ العيد يأتي هذا العام في ظل الموجة الثالثة لفيروس كورونا، والذي يتطلب الحرص الزائد في الالتزام بكل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة، والتي تستهدف الحد من انتشار هذا الوباء.

فيما قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية قبل أيام، إنَّ إقامة الأفراح والاحتفالات مسموح بإقامتها فقط في المساحات والقاعات المفتوحة، حتى الساعة التاسعة مساء، وبطاقة استعابية تصل إلى 300 فرد فقط، مؤكدًا أنَّ إقامة الأفراح والاحتفالات ممنوعة في القاعات المغلقة بأمر الحكومة منذ سبتمبر ، مؤكدا تطبيق العقوبات الفورية حال مخالفة قرارات الحكومة.