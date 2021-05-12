حالة الطقس غدا الخميس 13-5-2021 أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الخميس أول أيام عيد الفطر، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

حالة البحرين المتوسط الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّ حالته تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.50 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فيكون معتدل، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 33 18

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 28 17

طنطا 32 18

شبين الكوم 33 18

دمنهور 29 18

بلطيم 27 17

مطروح 25 15

السلوم 27 14

سيوة 34 16

بورسعيد 26 19

دمياط 27 18

الزقازيق 33 18

المنصورة 30 18

الإسماعيلية 32 17

السويس 33 19

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 33 21

نخل 32 15

نويبع 33 22

طابا 32 19

كاترين 32 16

الطور 34 22

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 36 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 33 19

بني سويف 33 20

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 35 23

قنا 36 24

الأقصر 37 24

أسوان 37 25

إدفو 38 25

أبو سمبل 38 24

الوادي الجديد 36 18

شلاتين 33 24

أبو رماد 32 24

حلايب 32 25

رأس حدربة 31 25