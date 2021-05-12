تعيين 397 شابا واستخراج 512 شهادة قياس مستوى المهارة بالأقصر

عيّنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، 397 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، منهم 4 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة (كعب العمل)، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 1049 شابا، منهم 9 من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستخراج 512 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة منهم 4 رخص لذوي الهمم والعزيمة.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا منها 5 منح زواج بـ15 ألف جنيه، و4 منح مواليد بـ8 آلاف جنيه، ومنحة وفاة واحدة بمبلغ 2000 جنيه، فضلا عن عمل رعاية صحية لـ108 عمال وعاملات ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 51 ألفا و134 جنيها.

تلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي، موضحا أنّه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 195 منشأة (دوري وحملات)، وأسفر عن تحرير 14 محضرا، وجرى عقد 3 ندوات عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 203 منشآت، وإعادة التفتيش على 314 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 48 محضرا، وإعطاء مهلة قانونية لـ254 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها.

كما تلقت المديرية 30 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها وديا، وإحالة شكوى إلى القضاء، وحفظ 4 شكاوى، و24 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 327 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.