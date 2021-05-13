حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس في أول أيام عيد الفطر

أعلن خبراء الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.50 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فيكون معتدلا، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 33 18

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 28 17

طنطا 32 18

شبين الكوم 33 18

دمنهور 29 18

بلطيم 27 17

مطروح 25 15

السلوم 27 14

سيوة 34 16

بورسعيد 26 19

دمياط 27 18

الزقازيق 33 18

المنصورة 30 18

الإسماعيلية 32 17

السويس 33 19

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 33 21

نخل 32 15

نويبع 33 22

طابا 32 19

كاترين 32 16

الطور 34 22

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 36 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 33 19

بني سويف 33 20

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 35 23

قنا 36 24

الأقصر 37 24

أسوان 37 25

إدفو 38 25

أبو سمبل 38 24

الوادي الجديد 36 18

شلاتين 33 24

أبو رماد 32 24

حلايب 32 25

رأس حدربة 31 25