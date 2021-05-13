«التعليم» تستعد لامتحانات 3 ثانوي التجريبية في نهاية مايو

كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، من استعداداتها، لعقد امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021 في شهر مايو الجاري، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكدت الوزارة، أنه سيتم عقد الامتحانات إلكترونيا يوم 23 مايو الجاري، مجمعة على التابلت، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحانات تعقد في مناهج الوحدة الأولى والثانية من كل مادة، مؤكدة أنها تهدف لتدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية النهائية، والكشف عن مدى استعداد المدارس لعقد امتحانات الثانوية العامة في 4 يوليو المقبل إلكترونياً.

«مديريات التعليم» تكثف من إجراءاتها الاحترازية ضد كورونا

وبدأت مديريات التربية والتعليم تستعد لعقد الامتحانات، فيقول ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية في محافظة الجيزة، إنه سيتم إلغاء تناوب المعلمين في فترة الامتحانات، مؤكداً أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «شعبان» لـ«الوطن»، أنه سيتم تخصيص فريق تكنولوجي في جميع المدارس لمساعدة الطلاب وحل أي مشكلات تقنية تواجههم، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

من جانه أكد محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، على استعداد المدارس لعقد الامتحانات، موضحاً أنه سيتم التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على أي مشكلات تواجه الطلاب والعمل على حلها.

وفي سياق متصل قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، موضحاً أنه سيتم إعلان تفاصيل مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد عيد الفطر المبارك، لافتاً إلى أنه لا توجد أي فرصة للغش في الامتحانات، مؤكداً أن الوزارة لا تسمح نهائياً بتسريب الامتحانات، وذلك من خلال الاعتماد على تقنيات جديدة.