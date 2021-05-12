العيد ينعش الطلب على الكوافير.. والأسعار تبدأ من 60 جنيها

شهدت محال الكوافير، انتعاشة محدودة في النصف الثاني من شهر رمضان، تزايدت قبيل عيد الفطر بساعات قليلة، وفقا لمحمود الدجوي رئيس شعبة الكوافيرات بغرفة القاهرة.

وقال «الدجوي»، إن ضغط ساعات العمل، عصف بآمال عدد كبير من محال الكوافيرات، في تحقيق الانتعاشة المطلوبة، بالمقارنة بأعياد ما قبل كورونا، حيث كانت الكوافيرات تشهد انتعاشة تقدر بأكثر من 80% خلال فترة الأعياد والمواسم.

وأكد رئيس شعبة الكوافيرات، أن الإقبال على محال الكوافيرات يتأثر سلبا باجراءات الدولة وشروطها في إقامة احتفالات الزفاف والمناسبات الاجتماعية، وهو ما أثر سلبا على مهنة الكوافير، حتى الآن.

وقال الدجوي، إن الكوافيرات ومراكز التجميل من المهن التى تأثرت سلباً بقرار الساعة التاسعة، حيث أدى ضغط ساعات العمل إلى تزاحم وتكالب المواطنين على الكوافيرات، حيث تم تقليص ساعات العمل لتصبح ساعتين، حيث كانت ساعات العمل تمتد حتى فجر يوم العيد، موضحا أن هناك نحو 5 ملايين صالون حريمي ورجالي، جمعيها تأثر من ضغط ساعات العمل.

وكشف الدجوي، عن أن ضغط ساعات العمل للكوافيرات وصالونات التجميل فى المدن والمحافظات، ساهم فى انتشار الكوافيرات الدليفرى والكوافيرات العشوائية، التى خطفت زبون الكوافيرات المرخصة، والتى تمثل 60% من حجم نشاط الكوافير، لبعدها عن أعين الرقابة، مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجعه، أدى ارتفاع كبير في أسعار أدوات التجميل.

وأكد أن بعض التجار، رفعوا الأسعار للضعف، وهو ما انعكس على تراجع الطلب على أدوات التجميل، خلال تلك الفترة، وتم اللجوء إلى أدوات التجميل المغشوشة وإنتاج مصانع بير السلم.

وفى السياق ذاته، حذر «الدجوي» من الصفحات الإلكترونية التى تعلن عن أجهزة التجميل أو أدوات التجميل، والتحقق من العلامة التجارية لعدم الوقوع ضحية للغش، وذكر أن بعض الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، بدأت تروج لهذه الخدمة والترويج لبيع ماركات مجهولة المصدر من مستحضرات التجميل، حيث تحتوى مستحضرات التجميل المغشوشة على مواد كيميائية تتسبب في الإصابة بمرض الفشل الكلوي.

وكشف أن مصدر هذه الأدوات هى منطقة «حارة اليهود» بمصر القديمة، وهى من المناطق التى تبيع جملة، منها بيع «المكياج» بسعر الجملة، وتأتى إليها العرائس تحديدا لشراء المنتجات والمستلزمات اللازمة للعروس، فتجد كل أنواع أدوات الماكياج التى ترغب فى شرائها، والتى قد تجدها فى بعض المحلات الشهيرة والصيدليات المعروفة بأضعاف ثمنها، وتحمل نفس العلامة التجارية واسم المنتج.

وترتفع أسعار علب الماكياج والتى تضم كل أنواع المستحضرات التى تحتاج إليها العروسة للزفاف وتبدأ من 75 جنيها وحتى 125 جنيها، وتصل أسعار العدسات إلى 10 جنيهات والنوع الفاخر منها يبلغ 15 جنيها، وتنوع المنتجات.

كما أشار محمود الدجوى، رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن حجم تجارة مستحضرات التجميل المغشوشة تتجاوز 20 مليار جنيه، نظرا لانتشار السلع المستوردة والتى يتم تصنيعها فى أماكن غير مجهزة، وتنتشر بالمناطق الشعبية.

ونرصد متوسط سعر الكوافيرات فى عيد الفطر

وش وحواجب بـ60 جنيها

فرد شعر بالكريتين يبدأ من 1500 جنيها

تركيب رموش بـ 60

عمل مكياج ولف طرحة بـ350 جنيها

زفاف عروس يبدأ من 3500 حتى 5 آلاف جنيها

رسم حنة يبدأ من 60 جنيها

وهناك عروض لبعض الكوافيرات تبدأ من 1200 ميك آب وتسريحة وباديكير ومانيكير وتنظيف بشرة لـ1500 ميك آب، وتسريحة مع الباديكير والمانيكير مع سويت وحمام مغربي.