عمرو محمود ياسين: نهاية الخديوي في «اللي مالوش كبير» نتيجة أفعاله

قال السيناريست عمرو محمود ياسين، مؤلف مسلسل اللي مالوش كبير، إن هناك بعض الأشخاص غاضبون منه بأن العمل الدرامي به مواقف تراجيدية.

عمرو محمود ياسين عن اللي مالوش كبير: مسلسل تراجيدي مش احنا فريش وفرافيش

وكتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: في ناس متفاجئة وزعلانة إن المسلسل فيه مواقف دارمية تراجيدية، إنتوا ماسمعتوش أغنية التتر؟ بتتكلم عن الغدر والخيانة، وطريق كله شوك وقلوب متجرحة.

وتابع: ماقولناش احنا فريش وفرافيش يعني، أنا ماشي بالأحداث حسب المنطق الذي أراه وأقتنع به، واللي بالمناسبة كل المنطق ده معروف للجميع، الأبطال المخرج وغيرهم، وكله متفق عليه ومقتنع بيه مش أنا لوحدي يعني.

وكان خلافًا حادًا وقع بين السيناريست عمرو محمود ياسين، وياسمين عبدالعزيز، بسبب نهاية مسلسل اللي مالوش كبير حيث أرادت البطلة نهاية بعينها إلا أن مؤلف العمل تمسك برؤيته التي تم تنفيذها بالفعل، وانتهى الخلاف بإلغاء متابعة بعضهما البعض على السوشيال ميديا.

وفي الساعات الماضية، كتب عمرو محمود ياسين بـ«فيس بوك» قائلًا: الدم بيجيب دم والافترا والبلطجة عمرهم ما يحموا إنسان أو يضمنوا له حياة سعيدة أومريحة اللي عايز يتوب يتوب، بس مش بعد خراب مالطا.

مؤلف اللي مالوش كبير: نهاية سيف الخديوي نتيجة طبيعية لأن الدم بيجيب دم

وتابع: عشان كده في شطر في التتر بيقول، واللي يختار غلط سكوته يدمره، بمعنى إن اللي يختار غلط ويفضل ساكت على غلطة مع الوقت هيتدمر وده اللي حصل مع الخديوي في الحلقتين اللي فاتوا راح منه أخوه وراح صديق عمره وراح الجنين اللي كان في بطن أمه.

واستكمل بقوله: دي النتيجة الطبيعية، أما بقى اللي كان مستني قصة حب بين بلطجي كيوت وست حلوة ومتضايق وبيقولي احنا بنتفرج عشان نتبسط وزعلانين مني قوي فأحب أقولك إن ده مسلسل تراجيدي، ومش هخالف المنطق ولا ضميري عشان بعض الناس تتبسط أنا مش بعمل نهايات على الكيف يا جماعة أنا بعمل النهاية اللي أشوفها منطقية واللي عايز يتبسط يروح دريم لاند.

وتلقى عمرو محمود ياسين، بعض ردود الأفعال الغاضبة على كلماته من قبل أشخاص بعينهم، وهو مارد عليه بمنشور أخر قال فيه: في بعض الناس شايفني حاد في البوستات اللي فاتت وده سببه إن بعض الناس في جروب معين بيتكلموا بتجاوز كبير وبحده كبيرة والناس دي عارفة نفسها كويس، وعشان كده أنا برد بنفس درجة الحدة بتاعتهم فلو حد زعلان مايزعلش.