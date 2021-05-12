«الهجرة»: لدينا فرص عمل كثيرة للمهاجرين.. وندلهم على الصواب دائما

قال مصدر مسؤول بوزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن المصريين لديهم فرص عمل كثيرة، وذلك من خلال الهجرة الشرعية، مضيفا أن وزارة الهجرة تعمل على إيضاح الصورة للمهاجرين المصريين وتدلهم على الطريق الصواب، وتوفير البدائل في حالة صعوبة الهجرة الشرعية.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر لديها عددا كبيرا من اليد العاملة، ومع ذلك لا يوجد فرص كافية لكل هذه الأعداد، بخلاف دول أخرى تعاني من قلة اليد العاملة، فالهجرة حل لا مفر منه للعالم كله، ولذلك علينا وضع سياسات تشغيل ناجحة؛ لأن الهجرة مستمرة ولن تتوقف تلبية العرض وفرص العمل ستكون أقل مع معدلات النمو المرتفعة، علينا أيضًا سن قوانين لحماية العمال المهاجرين، والاهتمام بمراكز التشغيل والتدريب على فرص العمل وإكساب العمال المهارات التي تجعلهم مميزين في سوق العمل الخارجي، وكذلك التعاقد مع وكالات التشغيل، والبحث المستمر في تطور الاقتصادات وأسواق العمل الخارجية لتوفير فرص أفضل للعمالة المصرية.

وأضاف المصدر أن علينا أيضا مراعاة توفير فرص عمل بالداخل، بوضع سياسة مركبة للتشغيل، لخلق فرص عمل لائق في مصر، والاشتراك في إنتاج سلع وخدمات للسوق المحلية وقابلة للتصدير تدر عملات أجنبية تعوِّض عن انخفاض التحويلات أو عن عدم ارتفاعها بما يواكب ازدياد الحاجة إليها.

وأوضح المصدر إلى أن أي فكرة لتوفير فرص العمل للشباب هي مثابة طوق نجاة لعدد من الباحثين عن العمل؛ فلابد أن يقوم المسؤولون عن العمل بتوفير فرص العمل للشباب وسياسات تشغيل واضحة وشفافة، بالتعاون بين العديد من الجهات، فلدينا عمالة ماهرة وأيدي عاملة في مختلف المجالات، التدريب سيصقل هذه المهارات، المصريون يعملون ويجتهدون والدليل تحويلات المصريين بالخارج وارتفاعها، فكل دولة حريصة على اجتذاب أفضل العناصر، وهو ما يؤثر على حركة العمال والهجرة.