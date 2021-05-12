أعلنت الكويت أنّ الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان الكريم بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال يوم الثلاثاء ليكون بذلك يوم العيد هو الموافق الخميس 13 مايو على أن يكون موعد صلاة العيد في الكويت الساعة 5:12 صباحا بتوقيت الكويت، وهو ثاني عيد يأتي وسط انتشار فيروس كورونا في العالم ليجد من كثير من طقوس العيد والاحتفال به كأجواء معتادة لدى الدول العربية والإسلامية.

موعد صلاة العيد في الكويت 2021 والقواعد المنظمة للصلاة

وبشأن موعد صلاة العيد في الكويت 2021، ذكرت وسائل الإعلام الكويتية أنّها تبدأ الساعة 5.12 صباحا، ولفتت إلى أنّه تم السماح بحضور النساء في الساحات.

وفي هذا السياق، أصدر وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد محمد ناصر المطيري في الكويت، تعميما رقم 8 لسنة 2021 موجه إلى مدراء إدارات مساجد المحافظات بشأن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442 هجرية في المساجد والساحات بحضور النساء في الساحات فقط دون المساجد.

وفي إطار ذات التوجيهات بشأن موعد صلاة العيد في الكويت 2021، تقام صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة الساعة 5.12 صباحا، ويقتصر الحضور على الرجال فقط دون النساء والأطفال.

موعد صلاة العيد في الكويت 2021 والمدة الزمنية للصلاة

ومع تحديد موعد صلاة العيد في الكويت 2021 جرى وضع مجموعة من القواعد المنظمة للصلاة وفي مقدمتها إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالساحات الرياضية ومراكز الشباب وساحات المساجد المذكورة بالكشف المرفق فقط مع تخصيص أماكن للنساء فيها.

وإذا كان موعد صلاة العيد في الكويت 2021 هو الساعة 5:12 صباحا فلن تتجاوز مدة خطبة وصلاة العيد معا 15 دقيقة، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها في المساجد ومنها ارتداء الكمامة واستخدام السجادة الشخصية والتباعد الجسدي بين المصلين.