حزن في الغردقة لوفاة ضابط شرطة في حادث سير

ودعت اليوم القيادات الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر جثمان النقيب أحمد عبد الله معاون مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إثر وفاته نتيجة إنقلاب سيارته الملاكي بالطريق الدائري بالغردقة عقب عودته للمدينة لاستلام عمله كمعاون مباحث قسم شرطة ثان بعد انتهاء إجازته اليوم الأربعاء، ليعود جثمانه لأسرته ويتم دفنه بمسقط رأسه ببلدته.

وسادت مدينة الغردقة حالة من الحزن لوفاة النقيب أحمد عبد الله معاون مباحث قسم شرطة ثان الغردقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي اليوم الأربعاء وإصابة ضابط آخر كان برفقته بالطريق الدائري بالقرب من منطقة مبارك 11 شمال مدينة الغردقة.

وتداول عدد من المواطنين التعازي والتعبير عن شعورهم بالحزن لوفاة معاون مباحث قسم شرطة ثان الغردقة مؤكدين سيرته العطرة وشهامته وأخلاقه العالية، بينما رثاه زملاؤه عبر صفحاتهم الشخصية على السوشيال ميديا واصفين إياه بطيبة أخلاقه وتميزه في عمله ومشيدين بكفاءته حيث كان في طريق عودته للعمل يوم وقفة عيد الفطر بعد قضاء إجازته مع أسرته ليعود إليهم في نعش في نفس اليوم الذي ودعمهم فيه.

كان تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر إخطار من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية بالبحر الأحمر يفيد بوقوع بحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري بالقرب من منطقة مبارك 11 شمال مدينة الغردقة.

وتم استدعاء سيارة اسعاف لموقع الحادث وتبين مصرع ضابط شرطة النقيب أحمد عبد الله معاون مباحث قسم شرطة ثان الغردقة وإصابة ضابط آخر «مَ.غزالي»، من قسم شرطة ثان الغردقة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.