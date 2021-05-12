يحتفل السوريون بأول أيام عيد الفطر، غدًا الخميس، وسط تساؤلات عن موعد صلاة العيد في سوريا 2021.

موعد صلاة العيد في سوريا 2021

ومن المقرر أن يكون موعد صلاة العيد في سوريا 2021 في تمام الساعة 5:56 صباحا في العاصمة دمشق، فيما سيكون في درعا في الساعة 5:58، وفي اللاذقية في الساعة 5:45.

وتتعدد مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في الأجواء الطبيعية، حيث تبدأ الاحتفالات بأداء صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، ويصطحب الآباء الأبناء لتأدية الصلاة والتهنئة بعيد الفطر المبارك، وتقدم أشهى الحلويات في الشوارع السورية عقب صلاة العيد، وتستمر الاحتفالات بعيد الفطر في سوريا لثلاثة أيام وسط فرحة بارتداء الملابس الجديدة، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية، تحسبا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة «أجنحة الشام» السورية للطيران، عن رحلة عيد الفطر المبارك 2021 إلى أرمينيا، ولمدة سبعة أيام، تشمل زيارة عدة معالم تاريخية وطبيعية في البلاد، وذلك ضمن برنامجها السياحي مع بدء موسم صيف 2021.

وتنطلق الرحلة، وفق بيان صادر عن الشركة، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2021 في سوريا، الموافق يوم 14 مايو الجاري، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

أجواء انتخابية

وتأتي احتفلات السوريين بعيد الفطر المبارك لعام 2021، وسط أجواء انتخابية، حيث أعلنت المحكمة الدستورية في سوريا، اليوم، إقرار 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، بينهم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تقدم الأسبوع الماضي، رسميًا بطلب الترشح لانتخابات الرئاسة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية السورية ستجرى في 26 مايو الجاري، وهي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها الدولة العربية، منذ بداية أحداث الاضطرابات والصراعات المسلحة الجارية في سوريا منذ عام 2011.