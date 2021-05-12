يحتفل القطريون بأول أيام عيد الفطر، غدا الخميس، وسط تساؤلات عن موعد صلاة العيد في قطر 2021، ومظاهر الاحتفال بعيد الفطر هناك.

موعد صلاة العيد في قطر 2021

ومن المقرر أن يكون موعد صلاة العيد في قطر 2021 في تمام الساعة 5:10 صباحا في الدوحة.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في دولة قطر

وتوجد العديد من العادات والتقاليد التي المرتبطة بالعيد في دولة قطر والتي تشترك فيها مع عدد من البلاد العربية والإسلامية الأخرى، ومنها الذهاب إلى الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر، الاهتمام بارتداء أفضل وأجدد الثياب في يوم العيد، مع التطيب بالعطور، وحرص الكبار على إعطاء الصغار بعض المال الذي يعرف بالعيدية، وذلك لإدخال السرور على قلوبهم، وعادًة ما ينفق الصغار هذه الألعاب في شراء الألعاب والحلوى، وزيارة الأهل والأقارب لتهنئتهم بعيد الفطر، والتصدق على الفقراء والمساكين في هذا اليوم لإدخال الفرحة في قلوبهم.

وهناك كذلك أطباق شعبية تقدم في الأعياد بدولة قطر، حيث هناك بعض الأطباق الرئيسية التي تقدم في دولة قطر في الأعياد والمناسبات، وهذه الأطباق تتنوع بين الشامي والهندي والأفريقي نظرًا لتأثر قطر بثقافة هذه الدول، مثل: البلاليط، حيث تعتبر هذه الأكلة من الأكلات الشعبية في قطر، وهي أكلة لذيذة يفضلها الجميع، وتكون طبقًا أساسيا في وجبة الإفطار بيوم عيد الفطر المبارك، ويتم تحضيرها من الشعرية والسكر، ويضاف لها ماء الورد والزعفران. واللقيمات، وهي تعتبر من أكثر أنواع الحلوى المنتشرة في دول الخليج عمومًا، وهي من الأطباق التي تقدم في عيد الفطر، وهذه الحلوى عبارة عن فطيرة مقلية تشبه الدوناتس، ويضاف لها نكهة الزعفران والهيل.