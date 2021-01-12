إعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر

صرح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي، لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر، تخطط مصر للطيران، لتشغيل رحلة يوميا إلى الدوحة، وإضافة رحلة أخرى في حالة زيادة الطلب.

وسيتم إعلان موعد تشغيل الرحلات، بمجرد الانتهاء من إجراءات التصاريح اللازمة للتشغيل بين سلطتي الطيران بين البلدين، وإعداد جدول الرحلات، ووضعها على أنظمة التشغيل والإعلان عنها عبر وسائل البيع المختلفة لمصر للطيران.